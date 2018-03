Z travertínu obloženie, bude pre vaše oči potešenie

BRATISLAVA 19. marca 2018 (WBN/PR) – Každý z nás sa snaží si svoje sídlo zariadiť k maximálnej spokojnosti. Využíva na to množstvo materiálov, ktoré majú svoje špecifické vlastnosti. Samozrejme, že jednou z najdôležitejších požiadaviek je, aby to celé v konečnom dôsledku aj dobre vyzeralo a bolo akýmsi potešením pre oči. Na tvár si predsa nanášame krémy s účinnými látkami, ktoré jej dodávajú sviežosť.

Svoj domov si môžete rovnako tak dobre ošetriť kvalitným obkladom. Jeden z tých najlepších, ktorý vydrží naozaj všetko, sa vám v tomto krátkom článku budeme snažiť predstaviť. Nič sa teda nestane, ak si zapnete kvalitné mlynčeky na kávu a pripravíte lahodný nápoj, ktorý vám dodá energiu a zvýši pozornosť. Je to naozaj dôležité, pretože len tak vám neujde žiadny detail.

Príroda u vás doma

Travertín je jedinečný prírodný kameň. Vrstvená štruktúra mu dáva originálnu štruktúru, ktorá dokáže uspokojiť chuť najnáročnejšieho milovníka prírodných dekorácií. Dokonca aj tá najzložitejšia architektonická myšlienka môže byť stvárnená vďaka tomuto materiálu.

Travertín je použiteľný ako pri interiérovej výzdobe budov, tak aj pri fasádach. Je veľmi odolný, no poistiť si jeho krásu môžete z tej vonkajšej strany aj účinnými zábranami proti lastovičkám. Predsa len jar sa blíži a nikto asi nemá zbytočné peniaze na to, aby každý jeden rok menil a na novo maľoval omietku. Ale späť k travertínu.

Disponuje výbornými dizajnovými prvkami

Rozmanitosť farieb a textúr robí z travertínu prvú voľbu pre dizajnérov a architektov. Podľa viacerých z nich, nemá travertín žiadne obmedzenia pre použitie v našich podmienkach. Ani ako estetický prvok v interiéri nenájde takmer žiadnu konkurenciu, pretože sa dobre kombinuje aj s ostatnými materiálmi. Ak si ho budete chcieť ale kúpiť, mali by ste si svoje auto vybaviť aj špeciálnymi gumovými vaničkami do kufra, ktorých úložný priestor je dostatočne veľký. Alebo to jednoducho nechajte na predajcu.

Silný a odolný

Nie menej dôležité možno na záver. Travertín má vynikajúce fyzikálne vlastnosti: pevnosť, odolnosť voči mrazu, vlhkosti, prachu a špine. Tieto výhody robia z travertínu prakticky imunitný materiál voči negatívnym vplyvom prostredia. Prvé príznaky starnutia vašej klasickej fasády sa objavia skôr ako za 5 rokov, s travertínom je to niekoľkonásobne viac. Ani v interiéri nebudete mať s ním žiadne problémy.

Často ho vidieť aj v modernej kuchyni a na kuchynskej linke, kde po inštalácii pevného kovania BLUM nasleduje položenie travertínovej dosky, teda pracovnej plochy, ktorá odoláva aj tým najnáročnejším požiadavkám členov rodiny, ktorí sa v nej pohybujú.

Potešením pre vaše oči bude obloženie z travertínu určite, mali by ste sa ale rozhodnúť pre správnu vzorku a farebný odtieň. Vyskúšajte to a svoje rozhodnutie určite neoľutujete.