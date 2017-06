Z vojenského skladu pri Martine malo zmiznúť 300-tisíc nábojov

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Zo skladu Sklené pri Martine zmizlo podľa informácií televízie Markíza 300-tisíc kusov nábojov, ktoré sa používajú pri športovej streľbe a výcviku jednotlivca.

Munícia zmizla aj z Trenčína

Ide o ďalšiu kauzu po ukradnutej munícii vo vojenskom sklade v Trenčíne, kde údajne zmizlo 120 granátov a desať protitankových striel. Vtedy minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) nariadil kompletné prepočítavanie výzbroje.

Hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková Markíze potvrdila, že v rámci mimoriadnej inventarizácie sa zistilo, že v muničnom sklade Sklené chýbajú náboje vo väčšom množstve, keďže však kontrola pokračuje, nechcú poskytovať iba čiastkové informácie.

Krádeže v skladoch vyšetruje NAKA

Bývalý minister obrany a poslanec SaS Ľubomír Galko televízii povedal, že podobné informácie sa šíria aj v NR SR.

„Už to vyzerá, že to začína prerastať cez hlavu. Už to môže byť aj sabotáž zameraná či už proti špičkám ozbrojených síl alebo priamo voči ministrovi,” povedal pre televíziu Markíza Galko. Podľa neho do krádeže mohli byť zainteresovaní ľudia zvnútra.

Od apríla vyšetruje krádeže v skladoch Národná kriminálna agentúra, nikoho konkrétneho neobvinili.

Muničný sklad v Sklenom je jedným zo šiestich skladov ozbrojených síl, v ktorých má byť uložených takmer 4 700 ton hlavne delostreleckej, pechotnej a ženijnej munície. Tú vraj strážia niekoľkostupňové bezpečnostné prvky, ktoré ju majú chrániť nielen pred krádežou, ale aj pred živelnými pohromami.