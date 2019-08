Z výslnia do zabudnutia, bývalý hráč Manchestru City trénuje so štvrtoligistom

Vzostupy a pády sprevádzajú kariéru futbalistu Wilfrieda Bonyho. Pred vyše desaťročím prišiel do Európy z Pobrežia Slonoviny. Najskôr sa rozohrával v B-tíme pražskej Sparty, ale postupne sa jeho kariéra rozbehla až do výšin.

Cez Spartu, kde bol najlepším strelcom i útočníkom českej ligy, a holandský Vitesse Arnhem, to dotiahol až anglickej Premier League, kde si obliekal aj dres špičkového Manchestru City. Ten zaňho zaplatil odstupné takmer 40 miliónov eur.

Začína akoby odznova

Predtým z Česka do Holandska prestúpil za sto miliónov českých korún (takmer 4 milióny eur, pozn.), do Anglicka išiel aj vďaka skvelej bilancii 77 zápasov – 58 gólov za viac ako 15 miliónov eur. Príbeh afrického útočníka priniesli portály iDnes.cz či iSport.cz.

Tridsaťročný zakončovateľ však momentálne začína akoby odznova. Ešte pred týždňom nemal angažmán, keďže sa mu skončila zmluva so Swansea City. Trénoval individuálne. „Chcem sa vrátiť do Premier League, to je môj cieľ,“ vyhlásil nedávno Bony podľa portálu BBC.com.

Svoju kariéru sa možno pokúsi obnoviť v nižšej anglickej súťaži, siahol po ňom štvrtoligový Newport County, s ktorým sa začal pripravovať. Prítomnosť hviezdneho hráča si pochvaľuje aj kouč waleského klubu. „Excelentná pracovná morálka i profesionalizmus. Chlapci sa od neho veľa naučia,“ vyjadril sa na adresu Bonyho tréner Mike Flynn prostredníctvom twitteru.

Zabrzdili ho pretrhnuté krížové väzy v kolene

Na vrchole slávy bol počas pôsobenia vo Swansea, keď hneď v úvodnej sezóne dal 17 gólov a na jeseň 2014 pridal ďalších deväť, čo neuniklo pozornosti predstaviteľom Manchestru City. Tí boli ochotní v roku 2015 zaňho zaplatiť Swansea takmer miliardu českých korún. Kariéra reprezentanta Pobrežia Slonoviny však potom namiesto ešte väčšej slávy nabrala opačný smer. Zo začiatku sa ešte strelecky presadzoval, v 46 dueloch dosiahol za City 11 gólov, ale postupne ho brzdili zdravotné problémy.

Vyskúšal zmeniť dres, išiel na hosťovanie do Stoke City, ale 11 stretnutí a 2 góly neznamenali presvedčivú bilanciu. V roku 2017 nasledoval návrat do Swansea, kde sa mu už tak nedarilo ako predtým. Situáciu mu skomplikovali aj pretrhnuté krížové väzy v kolene. Keď sa dostal zo zdravotných problémov, išiel hosťovať do katarského Al-Arabi SC, kde strávil prvý polrok aktuálneho kalendárneho roka.

„Dostal som ponuku z Kataru, kde som mal možnosť hrať pravidelne, čo bolo pre mňa veľmi dôležité. Nie je jednoduché sa vrátiť po takom náročnom zranení. Bol som šťastný, lebo som mal šancu dostať sa späť do reprezentácie a zabojovať o nomináciu na Africký pohár národov,“ uviedol Bony podľa walesonline.com. Na tohtoročnom africkom šampionáte nastúpil v štyroch z piatich duelov, jeho Pobrežie Slonoviny skončilo svoju púť vo štvrťfinále.