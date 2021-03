Za dovolenku v zahraničí hrozí Britom mastná pokuta, poslanci pripravujú nový zákon

Za dovolenku v zahraničí môže obyvateľom Veľkej Británie hroziť pokuta päťtisíc libier. Vyplýva to z pripravovanej novej legislatívy na riešenie pandémie koronavírusu. Chystaný zákon o reštrikciách v súvislosti s pandémiou COVID-19 zahŕňa zákaz vycestovania z krajiny bez opodstatneného dôvodu.

Nové pravidlá zároveň budú považovať protesty za povolenú výnimku zo zákazu masového zhromažďovania. Britskí poslanci budú o tejto legislatíve hlasovať vo štvrtok a ak ju schvália, účinnosť nadobudne v pondelok 29. marca. Informuje o tom portál news.sky.com.

Hoci nová legislatíva by mala platiť do 30. júna, britský minister zdravotníctva Matt Hancock naznačil, že zahraničné dovolenky by mohli povoliť aj skôr. Pre televíznu stanicu Sky News povedal, že vládne posudzovanie cestovania za hranice, ktoré sa má ukončiť na budúci mesiac, rozhodne, či Britom povolia dovolenky v cudzine od 17. mája.

„Otázku, či ľudia budú môcť toto leto cestovať za hranice, vyrieši štáb pre globálne cestovanie, ktorý svoju správu podá približne 12. apríla,“ povedal minister zdravotníctva.