Za ľudí nepodporí predĺženie núdzového stavu, na Slovensku však musí byť stabilná pandemická situácia

Strana Za ľudí predpokladá, že núdzový stav sa skončí skôr, ako príde do Národnej rady SR (NR SR). V prípade, ak by parlament musel na 20. deň hlasovať o predĺžení núdzového stavu, poslanci strany Za ľudí by sa riadili aktuálnou pandemickou situáciou na Slovensku. Ak by bola podobná ako dnes, núdzový stav by nepodporili. Informovalo o tom tlačové oddelenie strany.

Ministerky za stranu Za ľudí Veronika Remišová a Mária Kolíková podporili vyhlásenie núdzového stavu na žiadosť odborníkov v pandemickej komisii a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO). Podmienkou strany Za ľudí pre podporu vyhlásenia núdzového stavu bolo, že sa predĺži večerný čas zákazu vychádzania, že núdzový stav nebude vyhlásený na 40 dní a že sa na týždennej báze bude vyhodnocovať či je vôbec potrebný.

Vláda v pondelok 26. apríla predĺžila núdzový stav o ďalších 30 dní. Jeho predĺženie musí ešte schváliť zákonodarný zbor. Zákaz vychádzania sa posunie, platiť bude od 21:00.