Za masívnym kybernetickým útokom môže byť KĽDR, myslia si experti

WASHINGTON/TORONTO 16. mája (WebNoviny.sk) – Do rozsiahleho kybernetického útoku škodlivým softvérom, ktorý v uplynulých dňoch zasiahol vyše 300.000 počítačov v prinajmenšom 150 krajinách sveta, by mohla byť zapletená Severná Kórea. Tvrdia to experti z dvoch renomovaných spoločností zaoberajúcich sa kybernetickou bezpečnosťou, ktorých dnes citovala agentúra Reuters.

Spoločnosti Symantec a Kaspersky Lab uviedli, že časť kódu použitá v jednej z prvých verzií malvéru WannaCry, je zhodná s tou, akú používajú aj programy skupiny Lazarus Group. Tá je podľa mnohých počítačových expertov platformou severokórejských hackerov, ktorí podnikajú opakované útoky za účelom získania finančných prostriedkov.

“Toto je doteraz najlepšia stopa, akú sme objavili v súvislosti s pôvodom WannaCry,” povedal Kurt Baumgartner zo spoločnosti Kaspersky Lab. Obe firmy sa však zároveň zhodli na tom, že je ešte príliš zavčasu povedať, či za útokmi skutočne stála Severná Kórea.

Kód WannaCry potrebujú ešte viac preskúmať, pričom o pomoc požiadali aj analytikov z ďalších firiem. Autorov softvéru sa zároveň snažia vypátrať úrady na celom svete vrátane USA.