Za nekosenie pozemkov s inváznymi rastlinami hrozia vysoké pokuty

BANSKÁ BYSTRICA 23. júla (WebNoviny.sk) – V nasledujúcich dňoch sa budú zvyšovať denné koncentrácie peľu najvýznamnejších alergénov leta – paliny a ambrózie.

V prípade ambrózie ide o inváznu rastlinu, ktorú sú vlastníci neobhospodarovaných pozemkov povinní odstraňovať na vlastné náklady, pričom o pozemky sa musia starať tak, aby sa tieto rastliny opätovne nešírili.

Invazívne rastliny

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica Mária Tolnayová, za porušenie týchto povinností hrozí právnickým osobám a podnikateľom pokuta viac ako deväťtisíc eur a fyzickým osobám viac ako tritisíc eur.

Za invázne rastliny sa podľa zákona považujú nepôvodné druhy, ktorých samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť pôvodnej flóry. Momentálne je na zozname inváznych rastlín sedem bylín a štyri dreviny.

Inváznymi rastlinami sú ambrózia palinolistá, glejovka americká, rod pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská. Medzi invázne dreviny patria pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý.

Alergénová imunoterapia

Ambrózia má mnohonásobne vyššiu produkciu peľu ako palina. Jedna rastlina vyprodukuje až niekoľko miliárd peľových zŕn a prahové množstvo pre vyvolanie symptómov je už dvadsať peľových zŕn v kubickom metri vzduchu, preto aj alergikov na ambróziu pribúda. Neliečená alergia na ambróziu podobne ako aj u iných silných alergénov spôsobuje výrazné zhoršenie zdravotného stavu a často prechádza do astmy.

„Alergiu na ambróziu možno liečiť alergénovou imunoterapiou. No ak je liečba neúspešná, potom už možno potláčať len príznaky. To znamená užívanie liekov po celý život. Preto si treba uvedomiť, že ak necháme ambróziu na vlastnom pozemku nepokosenú, ohrozujeme tým zdravie aj druhých, a to nielen v bezprostrednej blízkosti,“ doplnila Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v Slovenskej republike.