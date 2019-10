Za podpálenie vyše storočnej synagógy v Minnesote dostal bezdomovec tri mesiace väzenia

V meste Duluth v americkom štáte Minnesota odsúdili bezdomovca zodpovedného za požiar, ktorý zničil 117 rokov starú synagógu. Súd v piatok odsúdil 36-ročného Matthewa Amiota na tri mesiace za mrežami a 192 hodín verejnoprospešných prác. Minulý mesiac sa priznal k založeniu požiaru z nedbanlivosti. Z trestu mu odpustili 36 dní, ktoré doteraz strávil vo väzbe.

Prípad sa stal 9. septembra. Polícia uviedla, že Amiot s pomocou zapaľovača podpálil bližšie nešpecifikovaný horľavý materiál pri synagóge. Odsúdený mužom zákona povedal, že začal pľuť na oheň, no keď to nepomohlo, odišiel preč. Polícia si nemyslí, že to bol zločin z nenávisti.