Za poklesom preferencií Sme rodina nie sú len Kollárove kauzy, politológ za tým vidí Pellegriniho

Pri hľadaní odpovede na dôvody poklesu preferencií hnutia Sme rodina treba podľa sociológa Martina Slosiarika z Focusu zobrať do úvahy viacero faktorov. V prvom rade sa treba podľa neho vrátiť do júna tohto roka, teda do obdobia pred vznikom strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD).

Hlas-SD berie voličov získaných od Smeru

Podotkol, že preferencie hnutia Sme Rodina sa vtedy pohybovali na dvojnásobku tých súčasných. Z nateraz posledného prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý uskutočnila od 18. do 25. novembra, vyplýva, že hnutie Sme rodina by získalo 6,1 percenta.

Hlas-SD by v predmetnom prieskume vyhral so ziskom 19,1 percenta.

Jedným z dôležitých faktorov poklesu preferencií Sme rodina je podľa Slosiarika samotný vznik strany Hlas-SD, ktorá prezentuje podobne ako Sme rodina sociálnu agendu. „Hlas si z tohto hľadiska čiastočne berie naspäť voličov, ktorých Smeru po roku 2016 zobralo práve hnutie Sme rodina,“ doplnil.

Strana významne stojí na predsedovi

Slosiarik uviedol, že zároveň sú tu aj viaceré kauzy predsedu strany Borisa Kollára v posledných mesiacoch, ktoré tiež mali pravdepodobne negatívny vplyv na výšku preferencií hnutia Sme rodina.

„Keďže táto strana významne stojí na svojom predsedovi, tak aj jeho nútená odmlka po havárii a menej aktívna komunikácia s voličmi môže mať za následok nižšie preferencie,“ myslí si Slosiarik.