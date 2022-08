Za požiar v ďalšom sklade munície môžu podľa Rusov horúčavy. Ukrajinci ich vysmiali a sú zvedaví, či budú explodovať i v chlade

Ruský sklad munície v Belgorodskej oblasti na juhu krajiny zachvátil požiar, pričom ide už o druhý takýto incident v priebehu týždňa.

Gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov za dôvod požiaru označil samovznietenie v dôsledku horúceho počasia. Pri požiari nebol nikto zranený.

Ukrajina však reagovala vyhlásením, že onedlho sa ukáže, či munícia exploduje aj v chlade.

„O niekoľko mesiacov zistíme, či ruská munícia môže vybuchovať v dôsledku chladu,“ uviedlo na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter ukrajinské ministerstvo obrany.

„Piatimi hlavnými dôvodmi náhlych explózií v Rusku sú: zima, jar, leto, jeseň a fajčenie,“ dodal rezort. Informuje o tom portál news.sky.com.

