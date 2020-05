Za šialenou jazdou boli promile alkoholu, vodič za sebou nechal rozbité autá aj dopravnú značku (foto)

Po naháňačke skončil v rukách polície opitý vodič, ktorý šialenou jazdou ohrozoval ľudí na ceste z Piešťan do Hlohovca. Obvinili ho z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Ako informovala trnavská krajská polícia, 42-ročný vodič VW Passat nabúral v Piešťanoch do idúceho Renaultu a vzápätí aj do zaparkovaného Audi.

V jazde pokračoval, vrazil do dopravnej značky a so zakliesnenou tyčou pod autom sa vybral smerom na Hlohovec. Divokou jazdou ohrozil viacero vodičov, chodcov a cyklistov. Policajti ho prenasledovali a zadržali pred obcou Koplotovce.

Vodičovi zo Sokoloviec pri dychovej skúške na alkohol namerali viac ako 1,5 promile. Obvinený muž je stíhaný vo väzbe a v prípade dokázania viny mu hrozí trest na 10 až 15 rokov.

Po naháňačke skončil v rukách polície opitý vodič, ktorý šialenou jazdou ohrozoval ľudí na ceste z Piešťan do Hlohovca. 11. mája 2020 Foto: www.facebook.com

