Za Slovensko vo Fed Cupe nastúpi aj Cibulková, v nominácii Liptáka chýba zranená Rybáriková

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) – Dominika Cibulková, Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová a Rebecca Šramková tvoria oficiálnu predbežnú nomináciu tenistiek Slovenska na stretnutie s domácimi Lotyškami 9. – 10. februára na tvrdom povrchu v Rige v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2019 reprezentačných družstiev.

Obe družstvá čaká premiérový vzájomný duel v Pohári federácie. Slovensko figuruje na 12. priečke v renkingu krajín ITF, Lotyšsko je na 15. mieste.

Realizačný tím Slovenska sa nezmenil

Kapitán domácich hráčok Matej Lipták zverejnil svoj káder na stredajšej tlačovej konferencii v Národnom tenisovom centre (NTC) v Bratislave. Práve v stredu 30. januára je všeobecná uzávierka oficiálnych predbežných nominácií na tento asociačný termín Fed Cupu.

Nominácia Slovenska Dominika Cibulková (26. vo svetovom rebríčku vo dvojhre/ -)

Viktória Kužmová (45. / 123. vo štvorhre)

Karolína Schmiedlová (64. / -)

Rebecca Šramková (190. / -) kapitán: Matej Lipták

V každom tíme potom môžu nastať dve zmeny pred žrebom programu v piatok 8. februára. Magdalénu Rybárikovú trápia zdravotné problémy od úvodu sezóny.

„Čo sa týka Magdalény, čakáme na jej vyjadrenie, má problémy s rukou od turnajov v Austrálii. Momentálne netrénuje, bude to však skúšať a do konca týždňa nam dá vedieť, ako to s ňou vyzerá. Bolo by dobré, keby s nami cestovala,“ uviedol na TK kapitán SR Matej Lipták a dodal: „Tereza Mihalíková a Chantal Škamlová sú pripravené. Realizačný tim sa od vlaňajška nezmenil. Chcel by som ešte pred odletom zorganizovať spoločný obed v Bratislave a odohrať zopár tréningov.“

Cibulkovú trápili horúčky

Po troch rokoch sa v nominácii objavila súčasná slovenská jednotka Dominika Cibulková. Bývalá svetová štvorka dosiaľ naposledy hrala v tíme Slovenska v apríli 2016 proti Kanade. V stredu mala nastúpiť na turnaji v Petrohrade, svoju účasť však musela odvolať pre vírusové ochorenie.

„Uplynulé dva dni ju trápili horúčky. Veríme, že ju do konca týždňa dáme do poriadku. O jej účasti Dominiky sme sa bavili viackrát. Snažil som sa túto tému viackrát otvoriť a nakoniec sme sa zhodli, aby nastúpila. Videla v tom pozitíva. Je to veľmi dôležitý článok nášho tímu. Verím, že svoje skúsenosti ukáže aj na kurte,“ povedal Lipták.

Slovenkám sa na Australian Open nedarilo

V úvode sezóny zo Sloveniek najviac na seba upozornili Kužmová a Schmiedlová. Dvadsaťročná rodáčka Košíc Kužmová sa prebojovala na turnaji v Aucklande až do semifinále, v ktorom nestačila na neskoršiu víťazku podujatia Nemku Juliu Görgesovú.

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová pred Australian Open postúpila v Hobarte až do finále. Na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne sa však Slovenkám nedarilo podľa predstáv. Iba Kužmová prešla prvým kolom, do tretieho kola ju potom nepustila favorizovaná Ukrajinka Elina Svitolinová.

Predpokladaná nominácia Lotyšska Anastasija Sevastovová (13. vo svetovom rebríčku vo dvojhre/ 64. vo štvrohre)

Jelena Ostapenková (22. / 36.)

Diana Marcinkevičová (278. / 226)

Daniela Vismaneová (642. / -) kapitánka: Adrians Žguns

Súperky Sloveniek Lotyšky nastúpia na stretnutie pod vedením nového kapitána. Tridsaťsedemročný bývalý profesionálny tenista Adrians Žguns nahradil v tejto funkcii Andisa Jušku.

Domáci tím sa bude spoliehať predovšetkým na kvality 28-ročnej Anastasie Sevastovovej a jej o sedem rokov mladšej krajanky Jeleny Ostapenkovej, ktorá je víťazkou predvlaňajšieho Roland Garros. Zaujímavosťou je, že pobaltská krajina sa predstaví medzi najlepšími šestnástimi ženskými tímami sveta po takmer štvrťstoročí.

Sevastovová má rada zápasy Fed Cupu

Pred dôležitým fedcupovým duelom sa z lotyšských hráčok javí v lepšej forme Sevastovová. V úvode sezóny sa dostala do štvrťfinále turnaja v Brisbane a osemfinále Australian Open. V oboch prípadoch jej vystavila stopku Naomi Osaková z Japonska.

Ostapenková sa dočkala prvého víťazstva v novej sezóne až v utorok v Petrohrade. Na podujatiach v Šen-čene, Sydney a na Australian Open neprešla cez prvé kolo. Kapitán SR sa krátko pozastavil aj pri Sevastovovej. „Keď má svoj deň a chytí dobrú formu, hrá sa s ňou veľmi ťažko. Čo som počul, má rada fedcupové zápasy. Všetko uvidíme až na kurte, keďže sú to iné zápasy ako na turnajoch,“ dodal Lipták.

Vlani sa zo šiesteho triumfu z uplynulých ôsmich rokov vo Fed Cupe tešili české reprezentantky. Vo finálovom stretnutí v pražskej O2 Aréne zdolali 3:0 hráčky USA. V 1. kole tohoročnej edície súťaže sa predstavia domácim divákom v Ostrave v súboji proti Rumunkám.

Vlaňajšie neúspešné finalistky Američanky privítajú v Ashville tenistky Austrálie. Zostávajúce dvojice 1. kola svetovej skupiny tvoria Belgicko – Francúzsko a Nemecko – Bielorusko. Semifinále edície 2019, ale aj stretnutia play-off o svetovú skupinu a II. svetovú skupinu 2019, sa uskutočnia 20. – 21. apríla. Finále bude 9. – 10. novembra.