Za štátne peniaze začali predvolebnú kampaň, kritizuje OĽaNO najnovší sociálny balíček Smeru-SD

BRATISLAVA 5 júna (WebNoviny.sk) – Podľa predstaviteľov opozičného hnutia OĽaNO začala strana Smer-SD ohlásením posledných sociálnych opatrení predvolebnú kampaň za štátne peniaze.

Kritizujú, že navrhované opatrenia sú neadresné a nespravodlivé. Ako na utorňajšej tlačovej konferencii uviedol poslanec za OĽaNO Eduard Heger, podľa návrhu Smeru-SD by totiž mali mať obedy v školách zadarmo aj deti zbohatlíkov.

Vláda by sa podľa neho mala skôr zamerať na adresné opatrenia, ktoré by pomohli deťom v hmotnej núdzi a na podporu prorodinnej politiky. „Ide sa rovnostársky rozdávať aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú. Riešením je adresnosť pre deti, ktoré tie obedy potrebujú,“ tvrdí Heger.

Poslanci OĽaNO rovnako kritizujú aj návrh Smeru-SD na zdvojnásobenie vianočného príspevku k dôchodkom v budúcom roku. Podľa Hegera ide o predvolebnú kampaň vládnej strany, keďže zvýšený príspevok plánujú vyplatiť tri mesiace pred parlamentnými voľbami.