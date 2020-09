Za štyri roky klesli SNS preferencie o 14 percent. Napriek tomu stranu povedie Danko (komentár)

Október 2016 15,4 percenta, september 2020 1,4 percenta. Toto je vývoj preferencií Slovenskej národnej strany počas uplynulých štyroch rokov, kedy bol jej predsedom Andrej Danko. Napriek tomu delegáti snemu národniarov rozhodli, že práve on je ten najlepší, kto ich znovu privedie na výslnie.

Ide aj o 2 milióny eur

Víťazstvo Andreja Danka v boji o moc v strane bolo očakávané, tak ako sme to písali tesne pred snemom. Len málokto veril, že sa môže niečo zdramatizovať. Jeho protikandidát bol Anton Hrnko, ktorý napriek tomu, že je jeden zo zakladateľov obrodenej strany, nie je osobou, ktorá by mohla zosadiť Danka z trónu.

Tak ako on prišiel do vedenia strany ako mladý a nepoškvrnený, jedine takáto osoba by mohla ohroziť jeho pozíciu. Pravdou je, že Hrnko nemá za sebou žiadne väčšie kauzy, lebo mimo politiky bol viac ako 20 rokov, ale on nie je človek, ktorý by vedel ponúknuť niečo nové. Ohrozenosť slovenského národa už nie je aktuálna, ako bola v minulosti.

Nevieme zatiaľ, čím ohúril delegátov Andrej Danko, ale stroskotanie strany pod jeho vedením je priam okaté. Čo ho vlastne viedlo k tomu, aby si nepriznal vlastnú vinu? Možno jeho márnomyseľnosť. Pozrime sa na bozkávanie výložiek a stavanie stožiara v minulosti. Ide možno aj o stálu potrebu dokazovať sebe samému, že on je ten najlepší a jedine on je ten, ktorý môže niečo urobiť.

V neposlednom rade, možno ide aj o možnosť nakladať s takmer dvoma miliónmi eur zo štátneho príspevku, ktorý strana získala za výsledok vo februárových parlamentných volieb. A to je lákavá suma. Nielen pre neho, ale aj pre funkcionárov strany, ktorí mu dali svoj hlas.

Čo bude ďalej

Možno sa Andrejovi Dankovi predsa konečne podarí obrodiť stranu a dostať ju na výslnie. Cieľ, ktorý si dal po voľbe, že zosadí Matoviča a Kollára, je asi veľmi náročný. Nevieme, nakoľko mu v tom pomôže iniciatíva o referendum, ktorým by sa vyhlásili predčasné voľby. Zrejme málo, aj samotní členovia sú skeptickí, lebo kto nazbiera 300-tisíc podpisov na petičných hárkoch?

Ďalšia možnosť je pritvrdiť národnostnú politiku po zjednotení maďarských strán. Tu je však prekážkou Marián Kotleba s jeho ĽSNS, ktorý na tom iste bude pracovať. Rovnako aj na odklone Slovenska od NATO a prikloneniu sa k Rusku. Otázne je, na koľko je SNS s jej 1,4 percenta zaujímavé pre samotné Rusko. Danko musí niečo vymyslieť. Budeme čakať čo.

Ďalším mementom pre neho je aj odchod viacerých spolustraníkov, niektorí opustili už samotný sobotný snem. Mnohí sú nespokojní s doterajším štýlom vedenia strany a teraz aj majú dôvod, aby konečne opustili jej rady. Danko to nebude mať ľahké, ale zázrak sa môže stať ako v roku 2016. Vtedy však v čele strany bol iný Andrej Danko.