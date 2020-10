Za testy na plošné testovanie zaplatí štát viac ako 52 miliónov eur, majú ich dodať tri firmy

Testy na avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 vyjdú štát na 52,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) totiž uzavrela zmluvy s troma firmami, ktoré majú za túto sumu dodať 13 miliónov kusov skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Vyplýva to z údajov uverejnených v Centrálnom registri zmlúv.

O vôbec najväčšiu časť celej objednávky v sume takmer 40 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, sa má postarať trnavská spoločnosť Eurolab Lambda, a.s., ktorá má štátu dodať 10 miliónov kusov skríningových testov. Cena za jeden test v rámci tejto zmluvy predstavuje 3,95 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Prvé testy

Podľa zmluvy so SŠHR má prvých, minimálne 5,6 milióna kusov testov, Eurolab Lambda dodať do 23. októbra, ďalších minimálne 2,8 milióna kusov do 30. októbra a zvyšok do 6. novembra. Testy majú pritom putovať do štyroch skladov štátnych hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči, Vígľaši, Čachticiach a v Kysuckom Novom Meste.

Ďalšie dva milióny testov má hmotným rezervám dodať spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o. Pri cene za jeden test na úrovni 4,45 eura celková hodnota zákazky v tomto prípade predstavuje 8,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Dodať ich má do 18 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda od 18. októbra. Tieto testy poputujú do skladov hmotných rezerv v Kysuckom Novom Meste.

Do štátnych rezerv

Spoločnosť Juhapharm, s.r.o. sa zase zmluvne zaviazala štátnym hmotným rezervám do 30. októbra dodať jeden milión antigénových testov na COVID-19 v celkovej sume 3,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Jednotková cena za test tak v tomto prípade predstavuje 3,9 eura a dodacia lehota celého zazmluvneného počtu je stanovená do 30. októbra. Dodané budú do skladov SŠHR v Čachticiach.

Celoplošné testovanie

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus avizoval na sobotňajšej tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO).

V tejto súvislosti bude podľa jeho slov v nedeľu 18. októbra mimoriadne rokovanie vlády. Testovanie by sa malo uskutočniť už na prelome októbra a novembra.

Ak by sa nakoniec od tohto plánu upustilo, predseda vlády vyhlásil, že podá demisiu.