Za uplynulých 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky prevládajú pozitíva, tvrdí Ftáčnik

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Za uplynulých 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky prevládajú pozitíva. Pre agentúru SITA to uviedol politik Milan Ftáčnik, ktorý v čase vzniku samostatnej Slovenskej republiky pôsobil ako poslanec Národnej rady SR za Stranu demokratickej ľavice.

„Za svoj osud sme zodpovední sami, lebo samostatnosť to je aj zodpovednosť. S odstupom času aj ľudia prijali Slovensko ako samostatný štát za svoje a prevláda názor, že samostatnosťou sme získali. Získali sme lepšie vzťahy s Českou republikou ako sme mali v spoločnom štáte. Aj šancu dokázať, že ako národ sa dokážeme presadiť v rodine európskych národov,“ uviedol a dodal, že mali sme pri tom svetlé chvíle, ale aj chvíle, na ktoré ťažko byť hrdí.

Parlamentné voľby 1998

Podľa neho sa ľudia dokázali zmobilizovať a v parlamentných voľbách 1998 poraziť Vladimíra Mečiara, ktorého politika „nás vytláčala z demokratickej Európy aj z NATO“. „

Politici dokázali potiahnuť za jeden povraz, a presvedčiť ľudí, aby prišli k jedinému úspešnému referendu za 25 rokov o vstupe do Európskej únie. Zdalo sa to nemožné, ale dokázali sme nájsť zhodu aj na zrušení Mečiarových amnestií aj keď to trvalo dlhšie ako by sme chceli. Čoraz viac chápeme, že v globalizovanom a čoraz zložitejšom svete je budúcnosť našej krajiny v Európskej únii a v tom, čo dokážeme spolu s inými urobiť pre jej lepšie fungovanie,“ vyjadril Ftáčnik.

Nízky podiel miezd na HDP

Štatistiky nás podľa neho presviedčajú, že ako krajina sa máme najlepšie od vzniku Česko-Slovenska v roku 1918. „Vďaka transformácii hospodárstva po roku 1989 postupne rastom HDP a jeho podielom na obyvateľa dobiehame priemer Európskej únie. Stali sme sa automobilovou veľmocou, prijali sme euro. Ale máme aj veľké regionálne rozdiely, ktoré sa riešia len veľmi pomaly. Vnímame veľké sociálne rozdiely medzi malou skupinou bohatých, ktorí zbohatli až príliš rýchlo a bohatnú ďalej a väčšinou, ktorá pracuje za nízke mzdy. Tie boli našou konkurenčnou výhodou, ktorá ťahala krajinu ekonomicky dopredu, ale to nie je udržateľné. Lebo to bolo na úkor ľudí, ktorí čakali a stále čakajú, že keď sa krajine bude dobre dariť, tak sa bude lepšie dariť aj im. Priestor tu je, veď Slovensko má nízky podiel miezd na HDP oproti priemeru Európskej únie,“ dodal s tým, že čakáme kým politici budú robiť opatrenia, z ktorých bude mať prospech väčšina národa.

Záujmy oligarchov

„Že prispejú k tomu, aby sme náš ekonomický rast založili viac na využití nášho rozumu ako na princípe montážnej dielne, že dokážu lepšie riešiť potreby menšinových spoločenstiev, že budú viac myslieť na ľudí než na záujmy oligarchov, že dokážu obmedziť priestor pre korupciu, ktorá deformuje náš verejný život,“ uzavrel a vyhlásil, že chceme, „aby samostatné Slovensko bolo krajinou, na ktorú môžeme byť hrdí nielen pri veľkých športových úspechoch, ale preto, lebo je dobrým miestom na život“.

Prvý január je od roku 1993 štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 31. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika a od 1. januára 1993 začala fungovať samostatná Slovenská republika Tá sa 19. januára 1993 sa stala členom Organizácie spojených národov.