Za vianočné nákupy si priplatíme viac ako minulý rok, obchodníci sa konečne môžu tešiť na vyššie tržby

Decembrové tržby obchodníkov sú aj pre vianočné sviatky o desiatky percent vyššie ako počas iných mesiacov roka. Analytička WOOD & Company Eva Sadovská odhaduje, že za tohtoročný predvianočný nákup si slovenské domácnosti priplatia viac ako vlani.

Najsilnejšie obdobie roka

Posledný štvrťrok je z pohľadu maloobchodu jednoznačne podľa analytičky najsilnejším obdobím roka. Počas štvrtého kvartálu predstavujú tržby maloobchodu až 27 percent z celoročných tržieb. Ostatné štvrťroky si z celkových tržieb zvyknú ukrojiť podiel na úrovni 23 až 25 percent.

Záver roka prináša vyššie tržby predajcom elektroniky, elektrotechniky, nábytku, hračiek, športových potrieb, ale aj kozmetiky, oblečenia a v neposlednom rade potravín a nápojov. Na svoje si v závere roka prichádzajú aj e-shopy.

„Odhadujeme, že za tohtoročný predvianočný nákup potravín zaplatí slovenská domácnosť približne o jedno až dve percentá viac ako vlani,“ konštatuje Sadovská. Z darčekov, ktoré Slováci najčastejšie nakupujú pre svojich blízkych, sú aktuálne drahšie ako pred rokom najmä šperky, a to o 11,5 percenta, ako aj hodinky o 3,3 percenta. Lacnejšie nás vychádzajú fotoaparáty, počítače, ale i športové vybavenie.

Nákupy ovplyvnil koronavírus

Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia ovplyvnili nákupné správanie Slovákov. Hoci robíme menej nákupov, naše nákupné vozíky či košíky sú podľa analytičky plnšie, a to v priemere o 20 až 25 percent. Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia ovplyvnili nielen objem, ale aj obsah našich nákupných košíkov.

V prípade potravín, zrejme aj v snahe ušetriť, spotrebitelia podľa Sadovskej preferovali počas uplynulých mesiacov lacnejšie varianty pred tými luxusnejšími. „Spotrebitelia viac času trávia v domácom prostredí a tomu sa prispôsobili aj ich potreby,“ hovorí analytička.

V prípade, že by fyzické prevádzky boli počas decembra zatvorené, alebo by mohli fungovať iba formou okienka, rozvozu či online kanálom, tak je podľa Sadovskej otázne, či by takýto obmedzený režim kamenných obchodov spolu s e-commerce dokázal vôbec naplno pokryť tradičný predvianočný dopyt spotrebiteľov. A to aj napriek tomu, že online obchody by zaznamenali zvýšený záujem zo strany spotrebiteľov.