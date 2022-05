Za vydanie Fica zahlasuje takmer celé OĽaNO. Matovič tvrdí, že poslanci s opačným názorom vykazujú chybovosť

Za vydanie súhlasu o väzobnom stíhaní predsedu opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica bude v stredu o 17:00 v pléne hlasovať 96 percent poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že štyri percentá poslancov „vykazujú chybovosť“. Bol by preto rád, keby sa to napravilo. Zároveň však zdôraznil, že každý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia.

Na novinársku otázku, či poslanci za OĽaNO, ktorí zahlasujú proti vydaniu súhlasu o väzobnom stíhaní Fica, budú nejako sankcionovaní, odpovedal, že je to otázka na poslanecký klub OĽaNO.