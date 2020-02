Zábavná jazda s unikátnymi hrdinkami – do kín prišiel film Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn

Filmové publikum si ju zamilovalo ako bláznivú priateľku Jokera… Teraz sú však bývalí milenci čerstvo po rozchode a Harley Quinn sa musí postarať sama o seba. Nová zodpovednosť, pocit slobody a svojská povaha zaručujú v prípade unikátnej komiksovej postavy nezabudnuteľnú jazdu, na ktorú vás v kinách práve teraz vezme vďaka snímke Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn. V jej príbehu sa cesta Harley pretne s cestami hrdiniek, známych ako Vtáky noci. Spoločne budú musieť zachrániť dievča, ktorého život ohrozuje samozvaný kráľ podsvetia temného mesta Gotham.

Roman Sionis, v komiksových predlohách známy aj ako Black Mask, je ten najnechutnejšie sebestredný zločinec, akého si človek vie predstaviť. Jeho posluhovači sa na Sionisov príkaz vydajú hľadať dievča menom Cass a mesto počas pátrania prevrátia hore nohami. Cesty štyroch svojských žien – spomínanej Harley, Huntress, Black Canary a Renee Montoya – sa pretnú a ony zrazu nemajú na výber. Musia sa spojiť, aby zločinca porazili.

„Najlepšia vec pre herca je, keď má s postavou otvorené možnosti. A s Harley Quinn si skutočne môžete dovoliť čokoľvek. Pri niektorých úlohách môžete hrať jedným či dvoma spôsobmi, no pri Harley to je skôr dvadsať spôsobov a každý dáva pri jej postave zmysel. Je to vážne oslobodzujúce, kreatívne a podnecujúce,“ hovorí o hlavnej postave herečka Margot Robbie, ktorá je zároveň producentkou filmu.

Nadšenie z práce na filme neskrýva ani Ewan McGregor, predstaviteľ ústredného zločinca. „Zo všetkého najviac sa mi však páčil scenár. Dialógy boli inteligentné a veľmi dobre napísané. Bol som rád, že hrám hlavného zloducha, ktorému ide o kontrolu a moc, pričom si myslí, aký je múdry a úžasný. V skutočnosti je to ale hrozný a zlomyseľný chlap,“ hovorí známy herec.

Okrem Robbie a McGregora sa vo filme režisérky Cathy Yan objavia herečky Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez či začínajúci talent Ella Jay Basco. Snímku Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley Quinn, ktorá je adaptáciou komiksových predlôh vydavateľstva DC Comics, prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

