Zábavný kvíz o jazykoch LingvaKvíz začína už tento piatok

Zlepšite si svoje jazykové znalosti, súťažte a hrajte o vecné ceny v hodnote 5000 EUR!

Po minuloročnom úspešnom jazykovom festivale LingvaFest’2019 prináša občianske združenie Edukácia@Internet (E@I) úplnú novinku. Tento rok budú môcť Slováci osláviť Európsky deň jazykov (26. septembra) z pohodlia svojho domova. Nový celoslovenský jazykový LingvaKvíz umožní zlepšiť si svoje znalosti v cudzích jazykoch všetkým Slovákom zábavnou formou aj napriek súčasnej pandémii.

LingvaKvíz odštartuje už tento piatok (25. septembra), teda deň pred Európskym dňom jazykov. Na webovej stránke https://kviz.lingvafest.sk/, alebo prostredníctom mobilnej aplikácie, ktorá bude od piatku dostupná na Google Play, sa budete môcť do kvízu zadarmo zapojiť každý jeden deň až do 24. októbra. Pripravených je pre Vás viac ako 1000 otázok, pričom každé kolo kvízu z nich ponúkne 12 náhodných. Otázky pokrývajú 12 kategórií a na každú z nich budete mať 12 sekúnd. Cieľom kvízu je odpovedať správne a čo najrýchlejšie, vďaka čomu budete mať možnosť zbierať body a získať umiestnenie v cieľovej tabuľke. Na konci kvízu vyhrá vecné ceny najlepších 100 hráčov, no každý týždeň budú odmenení aj traja náhodne vyžrebovaní súťažiaci (takže máte šancu vyhrať, aj keď vám kvíz príliš nejde). Celkovo tak máte šancu súťažiť až o 112 cien v hodnote 5000 eur!

Hlavným dôvodom, prečo sa tím E@I rozhodol zorganizovať takéto podujatie je, aby u Slovákov vzbudil motiváciu začať sa učiť cudzie jazyky, no taktiež aby sa zábavnou formou naučili veľa zaujímavých poznatkov o svetových jazykoch a kultúre, s nimi spojenou. LingvaKvíz je určený najmä študentom stredných a vysokých škôl nad 16 rokov z celého Slovenska, no taktiež aj hocikomu inému, kto sa zaujíma o cudzie jazyky i našu rodnú slovenčinu.

Ako hovorí Peter Baláž, koordinátor OZ Edukácia@Internet, ktoré kvíz zastrešuje: „Keďže tento rok nebolo možné zorganizovať ďalší ročník LingvaFestu, rozhodli sme sa napriek všetkému využiť súčasnú pandémiu vo svoj prospech, a teda aj v prospech celého Slovenska. V našom občianskom združení považujeme znalosť cudzích jazykov v súčasnej dobe za nevyhnutnosť a samozrejmosť, preto sme akýmsi spôsobom chceli motivovať ľudí k učeniu sa cudzích jazykov aj v súčasnej neľahkej dobe. LingvaKvíz však nemá byť iba náhrada za LingvaFest, ale v prípade pozitívnej odozvy na túto modernú formu vzdelávania by sme chceli takúto súťaž organizovať pravidelne, každoročne. Poďte si preto s nami zasúťažiť už od piatku 25.9. Tešíme sa na Vás!“

