Zabavte sa na koncertoch s Parou & Janou Kirschner

BRATISLAVA, BANSKÁ ŠTIAVNICA – 31.5.2017 ( WBN/PR ) – Leto prináša spojenie dvoch hudobných špičiek – kapely Para a speváčky Jany Kirschner. Spoločne odohrajú hneď dva letné dvojkoncerty v Bratislave a Banskej Štiavnici. Vo štvrtok 3. augusta na bratislavskej Pláži pod Ufom a o deň neskôr, 4. augusta, v amfiteátri v Banskej Štiavnici. Prvý koncert dotvorí panoráma vysvietenej Bratislavy na brehu Dunaja a príjemná atmosféra na pláži. V Banskej Štiavnici vás zasa poteší úžasný výhľad na celé mesto z priestorov amfiteátra pod holým nebom. Nedajte si ujsť skvelú letnú párty s kvalitnou hudbou, akú už roky tvoria a interpretujú Para & Jana Kirschner.

„S Jankou sa poznáme veľmi dlho a máme ju radi po ľudskej aj hudobnej stránke. Viackrát sme spolupracovali a bolo to pre nás vždy veľmi príjemné a prínosné,” hovorí Matúš Vallo z kapely Para.

„Teším sa na koncerty s Parou, sú to moji dobrí priatelia, s ktorými som po nociach napísala, niekoľko celkom dobrých hitov,“ hovorí Jana Kirschner. „Chceli sme spoločne zahrať už veľmi dlho a myslím, že to bude fantastický letný koncert, kde si, dúfam, zahráme aj niečo spoločne. Hráme v Bratislave, to je miesto, kde je doma Para a o deň neskôr v Banskej Štiavnici, kde som zas doma ja,“ dodáva speváčka.

INFORMÁCIE O PODUJATÍ:

Para & Jana Kirschner

3. 8. 2017, 19:00 hod. – Bratislava, Pláž pod Ufom

4. 8. 2017, 19:00 hod. – Banská Štiavnica, amfiteáter

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Eventim www.eventim.sk.