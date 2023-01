Záborská navrhuje poskytovať 830-eurový príspevok aj pri narodení štvrtého dieťaťa, vyplácať by sa mal už tento rok

Od začiatku mája tohto roka by príspevok pri narodení dieťaťa v sume 829,86 eura mala dostať matka aj na dieťa narodené zo štvrtého pôrodu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý do parlamentu predložili poslanci za hnutie OĽaNO na čele s Annou Záborskou.

Podpora pri narodení dieťaťa

„Diskusia o podpore pri narodení dieťaťa sa vedie už dlho. Návrh zákona prináša rozšírenie poskytovania príspevku aj na štvrté dieťaťa narodené tej istej matke v plnej výške oproti v súčasnosti redukovanej výšky,“ uviedli predkladatelia.

Návrhom novely zákona by sa mali poslanci Národnej rady SR zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 31. januára tohto roka.

Výška príspevku

Výška príspevku pri narodení dieťaťa v súčasnosti dosahuje 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu. Na dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu dostáva matka príspevok v sume 151,37 eura.

Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa. Sumy príspevkov môže vláda zvýšiť nariadením vždy 1. septembru daného roka.