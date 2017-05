Zabránili sme teroristickému útoku v Dánsku, oznámil minister Kaliňák

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Informácie slovenských tajných služieb už pomohli zabrániť teroristickému útoku. V relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal minister vnútra Robert Kaliňák, podľa ktorého sa v tomto momente Slovensko nachádza vo veľmi bezpečnom priestore.

Kľúčová je podľa Kaliňáka výmena informácií medzi tajnými službami. “Naše zložky vždy veľmi úzko spolupracujú a v mnohých prípadoch sa aj na základe slovenských informácií podarilo zabrániť niektorým teroristickým útokom, keď naposledy na základe našich informácií chytili ľudí pripravujúcich teroristický útok aj v Dánsku,” povedal Kaliňák.

Polícia podľa neho tiež mení organizáciu bezpečnostných opatrení, aby sa na ne prípadné rizikové osoby nevedeli pripraviť.

Minister vnútra sa vyjadril aj k podnetu Generálnej prokuratúry SR na rozpustenie Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. “Neviem, na čom je to postavené, naozaj. My vyšetrujeme niektorých predstaviteľov, to je pravda. Vyšetrujú ich vyšetrovatelia pod dozorom prokuratúry. Čiže ak má niekto informácie o tomto vyšetrovaní, tie nemám ja ako politik a minister, ale generálny prokurátor, ktorý je zodpovedný za dozorovanie trestného konania,” uviedol Kaliňák.