Stráca Sulík pre spor s Matovičom trpezlivosť a nervy? Pred rokovaním vlády sa pustil do novinárov (video)

Minister hospodárstva Richard Sulík pred stredajším rokovaním vlády, nielen že odmietol odpovedať na otázky médií týkajúcich sa návrhu ministra financií Igora Matoviča, ale ich snahu získať aspoň čiastočné informácie označil za dehonestujúce.

Dlhodobé spory a trenice

Šéf rezortu financií sa najnovšie snaží pretlačiť navyšovanie platov učiteľov výmenou za vyššie dane na alkohol, hazard a veľké firmy.

Takéto kroky však dlhodobo odmieta strana SaS, pre ktorú je vyššie daňové zaťaženie červenou čiarou. Opatrenie pritom vyvoláva neustále spory medzi Sulíkom, ministrom školstva Branislom Gröhlingom a Matovičom.

Novinári si vyslúžili ostré reakcie

Hneď pri prvej otázke sa minister hospodárstva na média osopil, že či nerozumejú vyjadreniu, že všetky informácie poskytnú až po rokovaní vlády.

„Jasne sme vám povedali, že sa budeme vyjadrovať až po vláde. Tak na čo si toto robíte? Platí to, že doobeda, pred samotným rokovaním, sa vyjadrovať nebudeme. Berte to na vedomie, je to úplne dehonestujúce, že tu zakaždým stojíte a vykrikujete otázky. Na čo to robíte?,“ ohradil sa šéf rezortu hospodárstva, ktorý pred médiami vždy vystupoval veľmi žoviálnym spôsobom a otvorene komunikoval aj na nepríjemné otázky.

Zároveň doplnil, že „nikomu nič neutečie“, keď sa vládni predstavitelia postavia pred kamery až o pár hodín. Prisľúbil, že aj on sám sa po rokovaní vlády pred kamery postaví a ochotne zodpovie na všetky otázky.