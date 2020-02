Zabudli ste si knihu do vlaku? ZSSK vám ju požičia počas Týždňa slovenských knižníc

Knižnice pre všetkých – to je motto 21. ročníka osvetového podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktoré so sebou každoročne prináša množstvo zaujímavých aktivít. V spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc sa doň opäť zapojí aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Od 2. do 8. marca 2020 budú vo vybraných rýchlikoch národného dopravcu na trase Bratislava – Košice a späť cestujúcim k dispozícii stojany s knihami, ktoré im spríjemnia a skrátia cestu vlakom. V „pojazdných knižniciach“ bude až 150 titulov rôznych žánrov z pera slovenských i svetových autorov. Na svoje si prídu nielen milovníci romantiky, detektívok či trilerov, ale aj poézie. Ponuku budú tvoriť najmä krátke romány, novely a zbierky poviedok.

„Teší ma, že sa ZSSK už po štvrtýkrát zapája do Týždňa slovenských knižníc. Rýchle tempo, ktoré dnes charakterizuje naše životy, čítaniu zdanlivo nepraje. Mnohí si na knihu nájdu čas presne dvakrát za deň – cestou do práce a cestou z práce. Viem však o prípadoch, keď ľudia zabudli dokonca vystúpiť z vlaku, pretože sa začítali. A myslím si, že to je pozitívna správa, lebo spoločnosť, ktorá číta knihy, má nádej,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Knižky si budú môcť cestujúci požičať v ôsmich rýchlikoch ZSSK:

R 600 MILA SEDITA (Košice 04:07 – Bratislava hl. st. 09:47),

R 602 Čingov (Košice 06:07 – Bratislava hl. st. 11:47),

R 604 Dargov (Košice 08:07 – Bratislava hl. st. 13:47),

R 606 Liptov (Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47),

R 607 ANDREA SHOP.SK (Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 17:53),

R 609 Spišan (Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 19:53),

R 611 FIXINELA (Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 21:53),

R 613 Syr NiKA Číz & GO (Bratislava hl. st. 18:13 – Košice 23:53).

Stojany s knihami budú k dispozícii v reštauračných vozňoch. Na akciu prostredníctvom rozhlasu upozorní cestujúcich aj vlakový personál.

Vedeli ste, že…

…knižnice alebo antikvariáty sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých legendárnych filmov? Zápletka kultového Nekonečného príbehu sa začína „krádežou“ knihy v antikvariáte. V čarodejníckej sérii Harry Potter sa riešenia takmer na všetky problémy nájdu v knižnici – hoci občas aj v zakázanom oddelení. Nuž a hrdina jedného z najlepších filmov všetkých čias Vykúpenie z väznice Shawshank vybuduje luxusnú knižnicu v najtvrdšom americkom väzení. A za jeho neuveriteľným útekom je, ako inak, kniha. Ošúchaná väzenská Biblia!

