Zábudlivosť môže stáť človeka život alebo tisíce eur. Tieto chyby robia Slováci v horách

Nález mŕtveho tela poľskej turistky v blízkosti Ovčiarskej lávky je tragickým príkladom toho, aké chyby robia ľudia pri ceste do hôr.

Turistka, ktorej telo našli v nedeľu 15. augusta, sa po horskom teréne pohybovala pravdepodobne sama a bez istenia.

Nedôslednosť je na dennom poriadku

Nie je to pritom ojedinelá situácia. Podľa Jany Krajčírovej z Horskej záchrannej služby (HZS) sa totiž turisti a horolezci na túru vyberú sami, a to aj do náročnejšieho terénu. Nedajú pritom nikomu vedieť, kam išli.

„Ak sa im počas túry niečo stane a potrebujú pomoc, tak im ju nemá kto poskytnúť alebo im privolať záchranárov,“ upozorňuje Krajčírová.

Takejto situácii sa dá predísť pribalením GPS prístroja. Ten pomôže výletníkovi určiť presné súradnice, podľa ktorých ho záchranári okamžite lokalizujú.

Občasní turisti si môžu stiahnuť do telefónu aj aplikáciu HZS. V prípade núdze vie totiž poslúžiť nie len na privolanie pomoci, ale aj na odoslanie GPS súradníc polohy volajúceho.

Bez vybavenia ani na krok

Ďalšou častou chybou je precenenie svojich schopností, prípadne podcenenie terénu na trase, ktorú si turisti vybrali.

Preto, podobne ako cestu k moru, aj túru po slovenských horách treba naplánovať a prispôsobiť svojim schopnostiam a skúsenostiam s pohybom v horskom teréne.

Do hôr sa ľudia vydávajú aj bez dostatočnej výstroje, prípadne s nevhodnou obuvou. Do horského terénu sa totiž hodia topánky s vysokou vibramovou podrážkou a nie moderné tenisky.

Bežnou súčasťou výbavy je aj náhradné oblečenie, mapa, tekutiny, jedlo a zdroj svetla, napríklad čelovka alebo baterka. Ak sa turista rozhodne časť týchto povinností nechať na aplikácie v telefóne, mal by skontrolovať, či je dobre nabitý.

„V prípade, že niekto pravidelne užíva lieky, netreba zabudnúť ani na tie,“ dopĺňa Krajčírová, ktorá upozorňuje aj na potrebu prehľadu o počasí v oblastí, do ktorej sa turista chystá.

Pravidlá sa týkajú aj cyklistov

V deň výletu by malo byť automatické aj skoré vstávanie. Aj neskorý odchod na túru je podľa HZS chybou, ktorá môže turistov ohroziť.

Preto by si mali spiatočnú cestu plánovať ideálne na obed alebo krátko popoludní. Zostupy trvajú približne 70 percent času výstupu, nie menej.

Cyklistov zase HZS špeciálne upozorňuje na to, že chodci majú na turistickej ceste prednosť a že by nemali zabúdať nie len na prilbu, ale ani na chrániče pre iné časti tela.

Poistenie alebo drahý účet

Slováci podľa Beaty Lipšicovej, hovorkyne poisťovne UNIQA, zabúdajú aj na poistenie do hôr. „Mnoho z nich si neuvedomuje, že v prípade zásahu horskej služby sú povinní hradiť náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo pátraním,“ upozorňuje hovorkyňa.