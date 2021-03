Zabudnite na heslá. Slováci prinášajú výnimočnú inováciu v oblasti IT bezpečnosti

Slovensko-holandský startup Crayonic spolupracuje s gigantami ako Microsoft, Google, Apple na vývoji revolučného spôsobu prihlasovania do používateľských účtov a zariadení. Odomknutie počítača, prístup na súkromný účet v banke či prihlásenie do firemnej siete môže byť rovnako jednoduché ako odomknutie auta. A pritom oveľa bezpečnejšie ako zložité heslo.

Viacfaktorové prihlasovanie už pozná každý majiteľ bankového účtu na Slovensku. Či ide o SMS kód, aplikáciu v smartfóne alebo inú formu dodatočného overenia, väčšina riešení sa stále spolieha na kombináciu prihlasovacieho mena a hesla a pridáva ďalší overovací faktor. Vyššia bezpečnosť sa teda dosahuje na úkor pohodlia užívateľa a často aj tak nezabráni phishingovému útoku.

Foto: Crayonic

Budúcnosť je bez hesiel

Crayonic stavil na štandard FIDO, ktorý už do svojich zariadení a systémov postupne implementovali výrobcovia počítačov, smartfónov, internetových prehliadačov a operačných systémov. Už viac ako štyri miliardy kompatibilných zariadení umožňujú bezheslové prihlásenie do služieb ako MS Office 365, eBay či slovenský Websupport. Podnikom tento spôsob prihlasovania prináša zníženie rizík, vyššiu ochranu pred útokmi, ale aj úspory nákladov spojených so správou používateľských účtov a hesiel. Používatelia a zákazníci zase ocenia jednoduchosť a pohodlie.

Crayonic KeyVaultTM

Jeden zo spôsobov bezpečného viacfaktorového prihlasovania bez hesiel – nie však jediný – predstavuje autentifikačný kľúč Crayonic KeyVaultTM. Vysoká bezpečnosť, možnosť obnovy pri strate či zničení a zároveň jednoduché použitie charakterizujú zariadenie, ktoré Crayonic vyrába v Košiciach. Používateľ si už nemusí pamätať zložité heslá, stačí priložiť prst alebo zvoliť nastavený PIN kód priamo na kľúči. Toto nenápadné zariadenie v okamihu rozpozná vlastníka cez odtlačok prsta, jeho rukopis či hlas a odomkne mu príslušný systém bez toho, aby sa cez internet zdieľali akékoľvek citlivé údaje alebo biometria. Produkt je v súčasnosti odskúšaný, certifikovaný a pripravený na masovú výrobu.

Foto: Crayonic

„Ochrana súkromia a bezpečnosť patria medzi základné hodnoty spoločnosti Crayonic od nášho založenia. Pri návrhu našich riešení a produktov ale kladieme veľký dôraz aj na jednoduchosť použitia. Prihlasovacie mená a heslá postupne nahrádzajú kryptografické kľúče, ktoré sú ďaleko bezpečnejšie. Top manažéri, systémoví administrátori, ale aj bežní používatelia však nemusia rozumieť kryptografii ani si pamätať zložité heslá. Do svojich pracovných i súkromných účtov a služieb sa môžu bezpečne prihlasovať jednoduchým dotykom prsta na svojej elegantnej kľúčenke,“ uviedol Peter Kolarov, zakladateľ a CEO Crayonic.

