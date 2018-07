Začala sa tretia fáza záchrany chlapcov uviaznutých v jaskyni, von by sa už mali dostať všetci

MAE SAI 10. júla (WebNoviny.sk) – Potápači začali tretiu fázu operácie na záchranu mladých futbalistov a ich trénera, ktorí sú už viac ako dva týždne uväznení v zaplavenej jaskyni na severe Thajska.

Podľa zástupcu záchranárov je ich cieľom vyslobodiť v utorok všetkých štyroch zostávajúcich chlapcov aj ich trénera.

Chlapci sú v dobrej nálade

Osem chlapcov, ktorých zachránili v predchádzajúcich dvoch dňoch, je v dobrej nálade a majú silný imunitný systém, pretože sú futbalisti, vyjadril sa vysoko postavený zdravotnícky úradník. Lekári sú však opatrní a v súvislosti s rizikom infekcie chlapcov zatiaľ držia v izolácii v nemocnici. Prepustiť by ich mali najskôr po siedmich dňoch.

Utorňajšia operácia sa začala krátko po 10:00 miestneho času (5:00 stredoeurópskeho letného času) a zúčastňuje sa na nej 19 potápačov. „Predpokladáme, že ak sa nestane nič nečakané, dostaneme dnes von štyroch chlapcov, trénera, lekára a troch členov útvaru SEAL, ktorí sú s chlapcami od prvého dňa,“ povedal na tlačovej konferencii guvernér provincie Čiang Rai Narongsak Osatanakorn. Táto fáza však podľa neho môže trvať dlhšie, ako predchádzajúce dve záchranné misie, ktoré trvali zhruba 11 hodín.

Začína obdobie dažďov

Chlapcov je potrebné z jaskyne vytiahnuť napriek tomu, že je to veľmi riskantná operácia. V oblasti sa totiž začína obdobie dažďov a ich záchrana by už o niekoľko dní neprichádzala do úvahy.

Na akcii sa podieľajú potápači z Thajska i zo zahraničia. Chlapcov a ich trénera musia postupne jedného po druhom previesť zložitým jaskynným systémom vrátane chodieb, ktoré sú až po strop zaplavené vodou. Na tento účel sa chlapci učili základy potápania, hoci doteraz s ním nemali žiadne skúsenosti.