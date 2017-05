Foto: Začala sa výstavba juhozápadného obchvatu Prešova, stáť bude vyše 356 miliónov eur

PREŠOV 30. mája (WebNoviny.sk) – Poklepaním základného kameňa sa v utorok oficiálne začala výstavba diaľničného úseku Prešov západ – Prešov juh. Ide o jeden z posledných chýbajúcich úsekov diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami.

Združenie spoločností Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav a Metrostav Slovakia ako víťaz tendra postaví takmer osem kilometrov diaľnice za vyše 356 miliónov eur. Zmluvu s Národnou diaľničnou spoločnosťou podpísali začiatkom apríla.

Na stavbe bude pracovať zhruba tisíc ľudí, dokončená má byť do štyroch rokov, teda do júna 2021.

Ako po poklepaní základného kameňa stavby povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, začať sa môžu všetky prípravné práce. Stále sa čaká na dokončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

„EIA je na Národnej diaľničnej spoločnosti. Verím, že tam nič zvláštneho nebude. Záverečné stanovisko bude vydané v septembri, tak ako má byť a môžu robiť všetko, čo súvisí s touto diaľnicou. Museli sme na tento krok počkať. Aby sme neprišli o peniaze Európskej únie, toto muselo byť v poriadku,“ vysvetlil minister.

Generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia SK Róbert Šinály konkretizoval, že po poklepaní základného kameňa stavby sa začne s prípravnými prácami, archeologickým výskumom, výstavbou prístupových komunikácií a výrubom. Medzitým má byť doriešená EIA. Na stavbe bude pracovať počas štyroch rokov zhruba tisíc ľudí. „V špičkách bude nasadených zhruba 600 až 700 ľudí,“ uviedol Šinály.

Dvojrúrový tunel Prešov

Presne 7870 metrov dlhý úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je jedným z posledných nedokončených úsekov severnej diaľničnej spojnice medzi Bratislavou a Košicami. Súčasťou tohto úseku je aj vyše dva kilometre dlhý dvojrúrový tunel Prešov.

Úsek sa začína v križovatke Prešov západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je už v prevádzke. Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke Prešov juh za obcou Haniska, kde pokračuje smerom na Košice úsekom D1 Prešov juh – Budimír.

Okrem dvojrúrového tunela bude súčasťou prešovského obchvatu aj 18 mostov a 6 kilometrov protihlukových stien. V rámci stavby bude zrekonštruované a rozšírené Stredisko správy a údržby ciest. Stavba je zaujímavá nadštandardne veľkou plochou štvorcových metrov komunikácií, čo je spôsobené tým, že dve mimoúrovňové križovatky majú vo vetvách spolu 11,3 kilometra, teda viac ako je dĺžka celého úseku.

“Pôjde o jednu z najväčších križovatiek na Slovensku, na ktorú sa bude pripájať cesta, severný obchvat Prešova a budú sa tu zbiehať prístupové cesty prvej triedy,” uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin. Osobným autám nový úsek skráti cestu o 19, nákladným o 18 minút. Kým jazda po starej ceste cez mesto trvá približne 24 minút, úsek diaľnice prejdú vodiči za päť minút.

Aktivisti žiadajú aj severný obchvat

Minister zároveň informoval, že už počas prázdnin má byť odstránený semafor na vjazde z D1 smerom z Popradu do Prešova.

V polovici júla by mala byť spustená aj preložka križovatky Škultétyho – ZVL s nadjazdom a kruhovým objazdom smerom z Prešova na Košice. Počas poklepávania základného kameňa transparentom upozorňovali aktivisti z občianskeho združenia Lepší Prešov aj na nevyhnutnosť výstavby severného obchvatu Prešova – rýchlostnej cesty R4.

“Vieme o tom, že to chýba, robíme na tom. Postupne ideme dopredu, prvý úsek je dobre pripravený, môže byť spustený do súťaže. Ale keď spúšťam stavbu do súťaže, musí mať finančné krytie. To zatiaľ nemá. Myslím si ale, že budú prekvapení, že to pôjde rýchlejšie, ako myslia. Robím pre to všetko,” reagoval minister dopravy.

Podľa predsedu OZ Lepší Prešov Jozefa Barana by sa na stavbu mohli využiť zdroje z rezervy. “Podľa poradného orgánu vlády, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, v najbližších dvoch až troch rokoch existuje v rozpočte rezerva vo výške až 6 miliárd eur, ktoré postačujú na to, aby sa začalo s výstavbou stavebne pripravených ciest a diaľnic,” uviedol.

Aktivisti aktuálne zbierajú podpisy pod petíciu za výstavbu R4 a na 22. júna pripravujú blokáciu niektorých úsekov ciest od Prešova po Vyšný Komárník, kde má viesť rýchlostná cesta a v súčasnosti tam problém spôsobuje tranzitná doprava.