Začali sa Paralympijské hry v Kórei a Atos je opäť pri tom

BRATISLAVA 12. marca 2018 (WBN/PR) – Juhokórejský Pchjongčchang opäť ožíva športovcami z celého sveta. Začínajú sa Zimné paralympijské hry 2018. Hendikepovaní športovci zo 42 krajín budú súťažiť v osemdesiatke súťaží zo šiestich športov. Aj keď tento menší brat „veľkej“ olympiády vyzerá jednoduchšie, z pohľadu zabezpečenia všetkých systémov v pozadí je to rovnako náročná výzva. Aj v tomto prípade je hlavným poskytovateľom IT riešení spoločnosť ATOS.

Paralympijské hry ostávajú síce v tieni záujmu médií, no pre hendikepovaných športovcov je to najväčší športový sviatok na ktorý poctivo 4 roky trénujú. Preto ich priebeh musí byť zabezpečený čo najlepšie. Záujem o hry však prejavujú aj záškodníci, pre ktorých môže byť zaujímavé narušiť množstvo operácií, za ktoré zodpovedá informačná infraštruktúra. Od roku 2008 má IT na olympiádach na starosti spoločnosť ATOS.

Pre hackerov je narušenie bezpečnosti takej udalosti ako sú paralympijské hry prestížnou záležitosťou, alebo aj zdrojom príjmov. Preto nie je možné nič podceniť. Pri Olympijských hrách bolo zaznamenaných v priemere 10- tisíc bezpečnostných hlásení za minútu. IT infraštruktúra je v prenesenom význame zodpovedná aj za fyzickú bezpečnosť. Vydáva totiž státisíce akreditácií pre športovcov, novinárov, tímy a pracovníkov paralympiády. Systém musí byť zabezpečený tak, aby sa nedal zneužiť a prípadní záškodníci nevedeli získať prístup tam, kam nemajú.

Riešením je podobne ako pri „veľkých“ hrách jednotné dátové centrum vytvorené s filozofiou – postavme raz, využívajme veľakrát. Toto riešenie prináša vyššiu efektivitu aj efektívnosť a lepšie zaškolenie obsluhy. Už počas existujúcej olympiády sa totiž začína pripravovať aj tá ďalšia.

Zaujímavosťou je aj to, že paralympiáda v Pchjongčchangu je prvou, ktorá je kompletne v cloude. Umožní to lepšiu flexibilitu a pritom ostáva zachovaná vysoká bezpečnosť a výnimočná funkčnosť. Len pre zaujímavosť, výsledky sú doručované médiám takmer v reálnom čase s oneskorením zhruba 0,3 sekundy. To je menšie, než ich v skutočnosti dokážete vidieť na televíznej obrazovke, keďže latencia satelitného prenosu je nezriedka väčšia. A to všetko z Južnej Kórei, pričom cloud je fyzicky umiestnený v Holandsku a dátové a operačné stredisko v Španielsku. Rovnako to bude aj pri hrách v Tokiu.

Čím viac budú hry pripojené do siete, tým viac bude generovaných dát a tým budú aj komplexnejšie. S určitosťou vieme povedať, že tieto obrovské masy dát ponúknu príležitosť pochopiť trendy a správanie a využiť ich v prospech športovcov a ostatných účastníkov. „Atos pomohol medzinárodnému paralympijskému výboru ponúkať lepšie služby našim členom, národným paralympijským výborom, športovcom a organizátorom súťaží,“ povedal o spolupráci s Atosom Xavier Gonzales, riaditeľ IPC. Atos sa totiž podieľa aj na iných podujatiach pre hendikepovaných športovcov. A už dnes chystá paralympijské hry v Tokiu.