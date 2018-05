Záchrana života medzinárodné vzťahy nezhorší, kontruje Dankovi v kauze Babčenko veľvyslanec

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) – Ministerstvo zahraničných vecí veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku v súvislosti s operáciou ukrajinskej tajnej služby, ktorou zachránili život ruskému novinárovi Arkadijovi Babčenkovi, nekontaktovalo ani si nepredvolalo ukrajinského veľvyslanca na Slovensku Juria Mušku.

Nemôže reagovať

Pokiaľ ide o výroky predsedu slovenského parlamentu Andreja Danka (SNS), veľvyslanec ich hodnotiť nemôže. „Na Slovensku je demokracia, každý má právo na názor, myšlienky. Videl som tlačovú konferenciu, ale ako veľvyslanec rešpektujem myšlienky predsedu NR SR. Nechcem a nemôžem reagovať na vyjadrenia o tom, že Ukrajina prekročila hranice, práve ukrajinské hranice prekročili iné sily,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Juri Muška.

Ambasádor niekoľkokrát zdôraznil, že výsledok operácie predsa je, že zachránili život novinára. Priznal však, že nerozumie vyjadreniam Danka, pokiaľ ide o to, že táto operácia môže mať zlý vplyv.

„Aký zlý vplyv to môže mať? Máme vojnu, čo ešte horšie môže byť?“ pýtal sa veľvyslanec. Odmietol, že by sa pre Dankove vyjadrenia zhoršili slovensko-ukrajinské vzťahy. Odmieta aj zhoršenie vzťahov s EÚ. „Nemyslím si, že za záchranu života bude zhoršenie vzťahov,“ dodal.

Je v tom cynizmus

Veľvyslanec počas brífingu informoval, že nedávno bomba zabila celú rodinu, za posledné dva týždne bolo zranených zhruba 20 vojakov, štyria zomreli, a nikto o tom tlačovky nezvoláva.

„Cynizmus je v tom, že nehovoríme o mŕtvej rodine, ale o tom, kto prežil,“ dodal veľvyslanec. Nemyslí si, že Slovensko malo o operácii ukrajinských tajných služieb nejaké informácie. Danko okrem iného na svojej štvrtkovej tlačovke vyzval, aby bolo slovenské ministerstvo zahraničných vecí aktívne, a žiadal ho o komunikáciu s Kyjevom.

„Pozývali ma na ministerstvo, keď Rusi zastavili plyn, to bolo pochopiteľné, to malo vplyv na Slovensko. Obvykle ma pozývajú, keď to má dopad na Slovensko. Aký dopad má operácia tajných služieb na Ukrajine na Slovensko? Nijaký,“ vysvetlil veľvyslanec, kedy je bežný diplomatický dialóg.

Zinscenovaná vražda

Veľvyslanec takisto objasnil, čo sa vlastne na Ukrajine stalo. V utorok oznámili, že zabili ruského novinára Arkadija Babčenka, ktorý bol kritikom Putinovho režimu. V stredu sa však Babčenko zjavil na tlačovke živý. Išlo o zinscenovanú vraždu. V ten deň ho totiž mali zabiť a toto pomohlo pri vyšetrovaní reálne objednanej vraždy.

Na Ukrajine v súvislosti s týmto už zadržali jedného človeka. Pokus o vraždu sa tak ukrajinskej tajnej službe podarilo zmariť. Podľa ambasádora bol pokus o vraždu Babčenka starostlivo naplánovaný a pripravený. Tajné služby záchrannú operáciu pripravovali dva mesiace. Prezident Petro Porošensko udelil Babčenkovi a jeho rodine osobnú ochranu. „Výsledkom je, že sme ochránili život novinára,“ dodal Muška.

Predseda NR SR Andrej Danko vo štvrtok na svojom brífingu kritizoval Ukrajinu za to, že ich tajné služby nafingovali vraždu ruského novinára Arkadija Babčenka. Postup ukrajinskej tajnej služby bol podľa neho „nehanebný a nedôstojný“ a iba zvyšuje napätie medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.

Obrátil sa na ministerstvo

Obrátil sa aj na slovenské ministerstvo zahraničných vecí, informoval, že o veci už hovoril aj so štátnym tajomníkom Ivanom Korčokom, ktorý je poverený riadením rezortu, keďže minister Miroslav Lajčák vykonáva funkciu predsedu Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Predseda parlamentu chce od slovenského rezortu diplomacie vidieť rázne kroky a žiada ho o komunikáciu. Danko na tlačovej besede hovoril aj o tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu a bojí sa, aby operácia neviedla k eskalácii napätia. Avizoval, že o operácii ukrajinskej tajnej služby bude hovoriť na svojich najbližších cestách – v Rusku a Srbsku. „Pripadalo mi to trápne, keď som to videl ako v americkej šou, že je zrazu novinár živý. Je to nehorázne, nedôstojné a nehanebné,“ povedal Danko.

Slovenská verzia prípadu

Aj v rámci Slovenskej republiky sa už v minulosti stal podobný prípad. Ešte v roku 2005 predstavitelia rezortu vnútra a polície predstierali únos podnikateľa Braňa Prieložného a vraždu advokátky Gabriely Matuškovej. Obom podľa polície išlo o život v rámci sporov pri spoločnosti Peat Group (nástupca spoločnosti Rašelina Quido).

Likvidáciu Prieložného a Matuškovej, ale aj ďalších dvoch mužov, si mal objednať Tobiáš Loyka a mal vyplatiť najatému mužovi desaťtisíc dolárov za každú vraždu, pričom mu mal odovzdať zálohu vo výške 350-tisíc slovenských korún (11 617 eur). Muž však začal spolupracovať s políciou a tá následne naaranžovala fiktívnu vraždu advokátky a fiktívny únos podnikateľa.

Neskôr vtedajší minister vnútra Vladimír Palko oznámil, že celá akcia bola vopred naplánovaná za účelom zadržania objednávateľa a spomínaná dvojica je pod policajnou ochranou. Loyka bol následne obvinený z objednávky štyroch vrážd, trestné stíhanie však bolo napokon zastavené, pretože Loyka v roku 2015 zomrel.