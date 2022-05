Záchranársky vrtuľník odviezol muža so strelným poranením, skončil v banskobystrickej nemocnici

Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice vo štvrtok dopoludnia letela do vojenského výcvikového priestoru v Lešti. Ako informovala hovorkyňa Air – Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková, od posádky rýchlej zdravotnej pomoci si prevzala do svojej starostlivosti 39-ročného muža so strelným poranením v oblasti hornej končatiny a hrudníka.

„Po doplnení liečby a preložení na palubu vrtuľníka bol pacient pri vedomí. S vážnymi poraneniami ho letecky transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta, kde bol odovzdaný do rúk lekárom trauma tímu,“ doplnila hovorkyňa.