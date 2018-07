Zachránení chlapci z jaskyne v Thajsku sa nezúčastnia finále MS vo futbale 2018

MOSKVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Mladí thajskí futbalisti, ktorých spolu s ich trénerom zachránili z tamojšej zaplavenej jaskyne, sa nebudú môcť zúčastniť finále XXI. majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku (14. júla – 15. júla).

„Thajská futbalová asociácia nás informovala, že zo zdravotných dôvodov chlapci nebudú môcť cestovať na finále MS do Moskvy. Prioritou FIFA zostáva zdravie všetkých zúčastnených. Tešíme sa na hľadanie inej príležitosti na pozvanie na udalosť organizovanú FIFA,“ uvádza Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).

Zo zaplavenej jaskyne sa v utorok podarilo vyslobodiť všetkých zvyšných chlapcov a ich trénera. Záchranári odštartovali riskantnú trojdňovú záchrannú operáciu v nedeľu, pričom počas prvých dvoch dní z jaskyne vyslobodili osem chlapcov. Na záchrannej akcii sa zúčastnilo 19 potápačov z Thajska i zo zahraničia.

K úspešnému koncu akcie gratulovali napríklad anglický obranca Kyle Walker, ktorý uviedol, že by mladým futbalistom rád poslal dresy, či tím z anglickej Premier League Manchester United, ktorý by počas nasledujúcej sezóny rád pozval chlapcov a ich záchrancov na svoj štadión Old Trafford.

