Zachránený bocian Vavrinec už doletel do Afriky, musel prekonať i vojnou sužované oblasti Sýrie

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Bocian Vavrinec, ktorého v lete zachránili v rehabilitačnej stanici Správy Tatranského národného parku (TANAP), už doletel až do Afriky.

Podľa solárnej vysielačky, ktorú mu ochranári nainštalovali po vyliečení pred vypustením do prírody, sa slovenský bocian nachádza v Čadskej republike v strede Afriky. Na svoju každoročnú púť do južných krajín sa Vavrinec vybral koncom augusta.

Potreboval šťastie na prelet Sýriou

Ako na svojej internetovej stránke informovala Správa TANAP-u, Vavrinec letel zo Slovenska do Rumunska, kde oddychoval pri meste Brašov v rumunskej časti Karpát. Zdržal sa tam tri dni, aby získal silu na prelet Fagarašu, najvyššieho a najrozľahlejšieho pohoria Rumunska.

Prelet ponad karpatský oblúk trval bocianovi približne dve hodiny. Vysielačka pritom zaznamenala, že vystúpal do nadmorskej výšky až 2 320 metrov. Ďalšiu päťdňovú prestávku si Vavrinec urobil pri hlavnom meste Rumunska Bukurešť.

Jeho let potom smeroval priamo do európskej časti Turecka. Prieliv Bospor zdolal začiatkom septembra a jeho preletom sa dostal až do Ázie. Vavrinec počas preletu nad Tureckom prekonal svoj výškový rekord, musel vystúpiť až do výšky 4 160 metrov a zdolať pohorie Bolkar Daglari.

„Za hranicami Turecka potreboval veľa šťastia, aby bez ujmy na zdraví prekonal okolie mesta Aleppo a ďalšie občianskou vojnou sužované oblasti Sýrie. Potom putoval údoliami Libanonu v dostatočnej výške, mimo dosahu projektilov miestnych streľbychtivých obyvateľov tejto krajiny,“ uviedla na svojej internetovej stránke Správa TANAP-u.

Vďaka technológiám ho môžu sledovať

Príbeh bociana bieleho Vavrinca sa začal 10. augusta, keď ho prijali do rehabilitácie na Správe TANAP-u. Nelietajúceho bociana našli turisti pri obci Mlynčeky (okr. Kežmarok). Meno dostal podľa dňa v kalendári, keď ho našli.

Podľa ochranárov si Vavrinec zranil krídlo pri náraze do nejakej prekážky, zranenie však nebolo vážne a bocian sa zotavil za jeden týždeň. Vďaka solárnej vysielačke sa teraz Vavrinec stane predmetom skúmania migračnej trasy bocianov z podtatranskej oblasti na ich zimoviská.

„Vďaka moderným technológiám bude možné sledovať Vavrinca niekoľko sezón nepretržite počas jeho migrácie do Afriky, zimovania a dúfame, že aj počas opätovného návratu na Slovensko,“ zakončila Správa TANAP-u.