Do začiatku majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku zostáva 100 dní, titul bude obhajovať Nemecko

MOSKVA 6. marca (WebNoviny.sk) – Do začiatku majstrovstiev sveta futbalistov v Rusku (14. júna – 15. júla 2018) zostáva 100 dní. Otváracím zápasom svetového šampionátu 14. júna bude duel A-skupiny Rusko – Saudská Arábia, uskutoční sa na moskovskom štadióne Lužniki o 17.00 h SELČ.

Nemecko obhajuje titul

Finále je na programe 15. júla tiež v Lužnikách o 17.00 h SELČ. Hostiteľskými mestami MS sú Moskva, Petrohrad, Kaliningrad, Kazaň, Nižnij Novgorod, Samara, Volgograd, Saransk, Rostov nad Donom, Soči a Jekaterinburg.Obhajcom titulu z Brazílie 2014 je Nemecko. Medzi favoritov tiež patria Brazília, Argentína, Španielsko, Francúzsko či Portugalsko, do boja o popredné pozície chcú prehovoriť Belgicko, Anglicko, Uruguaj či Chorvátsko.

Žreb základných skupín sa uskutočnil v prvý decembrový deň v Moskve. Úradujúci svetoví šampióni Nemci si v základnej F-skupine zmerajú sily s Mexičanmi, Švédmi a reprezentantmi Kórejskej republiky. Žreb v moskovskom Kremli rozhodol aj o tom, že domáci Rusi v A-skupine budú čeliť Saudom, Egypťanom a Uruguajčanom.

Nováčikom je Island

Atraktívnou je D-skupina s Argentínou, Islandom, Chorvátskom a Nigériou. Brazílčania sú súčasťou E-skupiny vedno so Švajčiarmi, Kostaričanmi a Srbmi. Žreb v „béčku“ spojil Portugalsko a Španielsko, neskôr sa pripojili Maroko a Irán. Francúzi na prvý pohľad pochodili lepšie než iní favoriti, v C-skupine sa stretnú s Austrálčanmi, Peruáncami a Dánmi. V G-skupine tiež sú dvaja európski zástupcovia: Belgicko a Anglicko doplnili Panama a Tunisko. Poliaci boli v prvom koši a vyhli sa najsilnejším protivníkom – v „háčku“ sú ich súpermi Senegalčania, Kolumbijčania a Japonci.

Nováčikmi na scéne sú Island a Panama. Naopak, v Rusku budú chýbať štvornásobní majstri sveta Taliani, víťazi ostatných dvoch edícií Copa América Čiľania, tradiční účastníci Američania či bronzoví z MS 2014 Holanďania. Slovensko v rámci európskej časti kvalifikácie MS 2018 obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do osemčlennej baráže. Jediná doterajšia účasť SR na MS sa spája so šampionátom v roku 2010 v JAR, Slováci vtedy pod vedením Vladimíra Weissa staršieho dokráčali do osemfinále.

Zloženie základných skupín letných MS futbalistov v Rusku (14. júna – 15. júla 2018):

A-skupina: Rusko, Saudská Arábia, Egypt, Uruguaj

B-skupina: Portugalsko, Španielsko, Maroko, Irán

C-skupina: Francúzsko, Austrália, Peru, Dánsko

D-skupina: Argentína, Island, Chorvátsko, Nigéria

E-skupina: Brazília, Švajčiarsko, Kostarika, Srbsko

F-skupina: Nemecko, Mexiko, Švédsko, Kórejská republika

G-skupina: Belgicko, Panama, Tunisko, Anglicko

H-skupina: Poľsko, Senegal, Kolumbia, Japonsko