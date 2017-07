Začiatok Giro d´Italia 2018 bude v Jeruzaleme, v Izraeli cyklisti pôjdu časovku a dve etapy

LONDÝN 9. júla (WebNoviny.sk) – Cyklistické preteky Giro d’Italia 2018 odštartujú v izraelskom Jeruzaleme. Informuje o tom web cyclingweekly.com a dodáva, že pôjde o prvé podujatie kategórie Grand Tour (aj Tour de France a Vuelta a Espaňa, pozn.) so začiatkom mimo Európy.

Oficiálne oznámenie by sa mohlo uskutočniť v auguste po júlovej Tour de France. Úvodnou previerkou by 5. mája mala byť časovka v okolí Jeruzalema, následne by sa v Izraeli uskutočnili dve etapy.

Jedna smerom na juh a jedna s možným finišom v Tel Avive, konštatuje spomenutý zdroj s dôvetkom, že organizátori majú v úmysle ukončiť Giro 27. mája v Ríme. V itinerári by tak mali dve významné centrá náboženského života.

Celkový triumf na tohtoročnom jubilejnom stom Gire vybojoval Holanďan Tom Dumoulin z tímu Sunweb.