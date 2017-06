Začiatok zo sna, koniec z nočnej mory. Poliaci reagujú na prehru so Slovenskom na ME do 21 rokov

LUBLIN 17. júna (WebNoviny.sk) – Ohlasy poľských médií na úvodný zápas ich futbalistov na ME do 21 rokov v piatok v Lubline, v ktorom Poliaci prehrali so Slovákmi 1:2.

onet.pl: “Nevydarený štart Poliakov. Slováci dostali Orlov z výšky na zem. Poľský národný tím hral na úvod s potenciálnej najslabším protivníkom, ale zverenci Marcina Dornu prehrali 1:2. A treba dodať, že je to ešte lichotivý výsledok.”

tvp.pl: “Prehra Poliakov so Slovákmi, Brilantný začiatok ME….”

gazeta.pl: “Začalo sa to euforicky, ale potom… Žiaľbohu! Prehra poľských futbalistov na úvod majstrovstiev Európy.”

wyborcza.pl: “Hrozný začiatok Poliakov, Slováci boli príliš silní. Nie taký bol plán… Keď naši futbalisti prehrali s potenciálne najslabším tímom v skupine, aké to bude proti obhajcom titulu Švédom či favoritom celého šampionátu Angličanom?

przegladsportowy.pl: “Začiatok ako zo sna, ale koniec z nočnej mory. Keď sme v roku 2012 hostili majstrovstvá Európy dospelých, bolo to podobné. Robert Lewandowski dal v úvodnom stretnutí Grékom rýchlo gól, ale tí potom vyrovnali na konečných 1:1. Teraz to je ešte horšie, mládežníci prehrali so Slovákmi 1:2.”

fakt.pl: “Pád na zem! Úvodný slávnostný ceremoniál priniesol početné odkazy na poľskú kultúru. V zápase bolo tej futbalovej kultúry v červeno-bielych dresoch už pomenej. Poliaci síce začali “vysokým cé”, keď už v 1. min Lipski premenil center Kedzioru. Potom však zišli z vysokých polôh a po väčšinu zápasu zostali pod tónom. Pekné melódie nahradil smutný pochod. Možno ešte nie pohrebný, ale táto skladba rozhodne nie je populárna. V druhom zápase už pôjde o všetko.”

UEFA: “Slováci sa otriasli po góle, ktorí inkasovali po 53 sekundách a proti Poliakom predviedli víťazný obrat. Zvíťazili 2:1 a dostali sa na čelo A-skupiny.”