Začína sa 105. ročník Tour de France, Sagan a Froome môžu vstúpiť do histórie

NOIRMOUTIER-EN-L‘ILE 6. júla (WebNoviny.sk) – Fanúšikovia cyklistiky a najmä Petra Sagana už dávno zbystrili pozornosť. Prvá júlová sobota je dňom štartu najslávnejších pretekov Tour de France. Organizátori 105. ročníka „Starej dámy“ pripravili pre 176 jazdcov z 22 tímov 3351 kilometrov dlhú trať, ktorá je rozdelená do 21 etáp.

Pretekárov čaká osem rovinatých profilov, päťkrát sa budú musieť vyrovnať s kopcovitým terénom, šesťkrát zavítajú do hôr a vyskúšajú si individuálnu aj tímovú časovku. Počas náročných troch týždňov budú mať k dispozícii iba dva dni oddychu.

Novinkou oproti vlaňajšej edícii je zmena počtu pretekárov v jednotlivých tímoch. Podľa nových pravidiel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) môže byť v každom družstve iba osem mužov namiesto niekdajších deviatich. Príťažlivý, ale zároveň náročný itinerár spestrí aj etapa na dlažobných kockách.

Na úvod šprintérske menu

Úvod tohtoročnej Tour de France by mal tradične patriť špurtérom. Tzv. Grand Départ bude hostiť Noirmoutier-en-l’Île v departmente Vendée na západe Francúzska na pobreží Atlantiku. Prvé kilometre začnú cyklisti ukrajovať na Passage du Gois, úzkej ceste spájajúcej kontinentálne Francúzsko s ostrovom Noirmoutier-en-l’Ile. Prvé dve etapy sú vyložene rovinatého charakteru a dá sa v nich očakávať hromadný dojazd pelotónu.

Tretí deň však určite zamieša dovtedajším poradím, bude sa jazdiť tímová časovka s dĺžkou 35,5 kilometra v okolí mesta Cholet. Štvrté dejstvo je opäť venované rýchlym pretekárom, no v nasledujúcich dvoch etapách sa dostanú k slovu aj klasikári. Zaujímavá bude najmä koncovka šiesteho dňa na kopci Mur de Bretagne.

Piatok 13. júla aj sobota 14. júla poslúžia na tranzit pelotónu po rovinách, kde by mali opäť dominovať špurtéri. Úvodnú deväťdňovú sekvenciu Tour pred príchodom do hôr ukončí etapa z Arrasu do Roubaix (156,5 km), ktorá povedie pätnástimi úsekmi s dlažobnými kockami a určite sa zaradí medzi najpamätnejšie okamihy tohto ročníka.

„Etapa bude z veľkej časti kopírovať trasu najväčšej jarnej klasiky Paríž-Roubaix a na hrubých neotesaných kameňoch sa môže stať kadečo. Ak náhodou ešte zaprší, bude to veľká lotéria. Kto si nedá pozor, môže prísť o ambície v celkovom poradí,“ napísal portál Cyclingfans o 9. etape Tour de France.

V Alpách aj kráľovská etapa

Favoriti na celkové prvenstvo budú chcieť v prvom týždni predovšetkým eliminovať zbytočné časové straty a prípadné pády. Preteky sa pre nich začínajú až v utorok 17. júla, keď sa pelotón presťahuje do Álp.

Tri dni strávi v náročnom horskom teréne, kde sú pripravené dva dojazdy na vrcholoch stúpaní. Alpské dobrodružstvo ukončí kráľovská etapa so štartom v Bourg-Saint-Maurice a cieľom po legendárnom stúpaní na Alpe D’Huez (178,5 km).

Cyklisti zažijú pravé alpské dobrodružstvo na dvojtisícových horských priesmykoch Col de la Madeleine (2000 m) a Col de la Croix de Fer (2067 m) a vyvrcholením na Alpe d´Huez. Všetky tri stúpania sú označené ako špeciálne, tzv. horscatégorie. Jeden z absolútnych vrcholov TdF má zaujímavé číselné parametre.

Cyklisti sa do cieľa vo výške 1850 m vyštverajú 21 serpentínami s celkovou dĺžkou 13,8 km a priemerným sklonom terénu 8,1% a maximom 13%. Stúpanie na Alpe d´Huez má aj silnú holandskú tradíciu. „Vyhrať na tomto kopci je pre nás viac ako získať titul majstra sveta,“ povedal v jednom z rozhovorov šampión z rokov 1981 a 1983 Peter Winnen.

V Pyrenejach aj etapa s dĺžkou 65 km

Po odchode z Álp sa budú pretekári presúvať do Pyrenejí. Na ceste za ďalšími vrcholmi absolvujú jednu rovinatú etapu a dve kopcovité, ktoré budú určite terčom aktívnych cyklistov v úniku. Potom si ešte krátko oddýchnu v pondelok 23. júla a zamiera opäť do hôr.

Pyrenejská časť Tour de France prinesie tri mimoriadne ťažké etapy, v ktorých jazdci dosiahnu aj najvyšší bod tohto ročníka Saint-Lary-Soulan (2215 m. n. m.). Práve na tomto mieste sa bude končiť sedemnásta etapa, ktorá má len 65 kilometrov, ale bude to len vo vysokohorskom štýle hore-dolu. Etapa vedie cez dve stúpania prvej kategórie a končí sa po 16 km dlhom stúpaní na vrchole kopca najvyššej kategórie, spomenutom Saint-Lary-Soulan.

V okolí horského masívu Pyrenejí strávi pelotón dovedna štyri dni, pretože organizátori si pripravili aj jednu rovinatú etapu medzi náročnými horskými. Potom je na programe už iba záverečný víkend.

„V sobotu 28. júla spoznáme v časovke jednotlivcov na 31 km s cieľom v Espelette neďaleko španielskych hraníc definitívneho víťaza 105. ročníka TdF a o deň neskôr čaká jazdcov záverečná etapa na parížskom Champs-Élysées,“ píše sa takmer v každej príručke k tohtoročnej Tour de France.

Froome zabojuje o piate víťazstvo

Predchádzajúce tri ročníky Tour de France boli záležitosťou jedného muža. Christopher Froome z tímu Sky nedal šancu svojim konkurentom a teraz je opäť najväčším favoritom na zisk celkového prvenstva. Britský cyklista však do poslednej chvíle nemal istotu štartu na francúzskych cestách.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) definitívne očistila Frooma od dopingového podozrenia až tento týždeň v pondelok. Vyšetrovala ho pre nadmerné hodnoty salbutamolu počas vlaňajšej Vuelty. Liek sa používa na liečbu astmy a namerané vzorky po jednej z etáp presiahli u Frooma dvojnásobné hodnoty. UCI Frooma nielen že nepotrestala, ale po mesiacoch otáľania ho napokon 5 dní pred štartom TdF uznala nevinným.

„Vzorka pána Frooma nenaplnila skutkovú podstatu nepovoleného nálezu. Preto sme uzavreli konanie proti nemu. UCI chápe, že toto rozhodnutie vyvolá búrlivú diskusiu, ale uisťujeme všetkých, že výrok je založený na názoroch odborníkov, stanovisku Svetovej antidopingovej agentúry a po preštudovaní všetkých relevantných skutočností prípadu,“ uviedla v stanovisku UCI.

Tridsaťtriročný rodák z kenského Nairobi štartoval napriek nedoriešenej kauze aj na májovom Giro d´Italia, kde jeho prítomnosť takisto vyvolávala rozruch. Napriek tomu dokázal celkovo zvíťaziť a ovládol už tretiu Grand Tour za sebou

„Nikdy som nepochyboval, že ma očistia. Od začiatku som totiž vedel, že som nič zlé neurobil,“ povedal Froome. Jeho problémy s astmou neboli tajomstvom, existuje viacero dokumentov, ktoré dokazujú jeho zdravotné ťažkosti. Dokonca viackrát ho zachytili s inhalátorom.

Svetová antidopingová agentúra (WADA) povoľuje športovcom užívanie vyšších dávok salbutamolu na základe terapeutických výnimiek. „Astmou trpím od detstva. Presne poznám pravidlá ohľadom mojich liekov. Vždy užívam iba predpísanú dávku, aby som zvládol symptómy. Nikdy neprekračujem limity,“ dodal Froome, ktorý môže koncom júla získať už piatu trofej z Tour de France, čím by vyrovnal doterajších rekordérov Jacquesa Anquetila, Eddyho Merckxa, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina.

Vysoké ambície majú aj Quintana, Nibali aj Porte

Zatiaľ čo pozornosť cyklistickej verejnosti aj odborníkov je zameraná na Christophera Frooma, na 105. ročník sa svedomito pripravujú aj ďalší pretekári s víťaznými ambíciami. Španielske zoskupenie Movistar vysiela do boja silného Kolumbijčana Naira Quintanu, ktorého budú podporovať v tíme Alejandro Valverde s Mikelom Landom.

Niekdajší víťaz Gira aj Vuelty potvrdil solídnu formu konečným tretím miestom na pretekoch Okolo Švajčiarska. Náročné deväťdňové podujatie pod Alpami ovládol Austrálčan Richie Porte, ktorý by rád vystúpil z tieňa svojho bývalého tímového kolegu Christophera Frooma.

Tridsaťtriročný člen družstva BMC Racing bol na Tour de France najlepšie predvlani piaty, no aktuálna sezóna mu vychádza výborne. Spolu s ním je ašpirantom na celkové víťazstvo Talian Vincenzo Nibali. Portov rovesník v tejto sezóne ovládol monumentálnu klasiku Miláno – Sanremo, v ostatných vystúpeniach bol však nevýrazný a formu ladil práve na vrchol roka v podobe Tour. „Žralok z Messiny“ má vo svojej zbierke jeden žltý dres z edície 2014.

Oči francúzskych cyklistických priaznivcov sa budú upierať na výkony Romaina Bardeta. Dvadsaťsedemročný líder AG2R La Mondiale finišoval na Tour de France už dvakrát v elitnej trojke, ale na víťazstvo mu chýbala väčšia všestrannosť.

Naopak, na svojej univerzálnosti v priebehu ostatných sezón popracoval časovkársky špecialista Tom Dumoulin. Rodák z holandského Maastrichtu vlani triumfoval na Gire a na podujatiach Grand Tour nazbieral už osem etapových víťazstiev. S podporou kvalitného tímu Sunweb by rád zamiešal kartami v popredí výsledkovej listiny.

Tak trochu mimo pozornosti zostáva druhý muž minuloročnej celkovej klasifikácie Tour de France Kolumbijčan Rigoberto Urán, ktorý zamieril v rámci prípravy na vrchol sezóny do Slovinska, kde získal jedno etapové prvenstvo a skončil celkovo druhý za domácim Primožom Rogličom. Spolu s týmito pretekármi sa pobijú minimálne o elitnú desiatku Brit Adam Yates, Dán Jakob Fuglsang, Ír Daniel Martin, Poliak Rafal Majka či Holanďan Bauke Mollema.

Saganov cieľ? Späť do zeleného dresu

Zatiaľ čo v boji o žltý dres pre celkového víťaza nemá Slovensko žiadneho cyklistu, v bodovacej súťaži sa bude Peter Sagan pokúšať o historický šiesty triumf. Mohol ho dosiahnuť už vlani, ale zabránila mu v tom diskvalifikácia vo štvrtej etape, keď podľa rozhodcov nedovolene postrčil v záverečnom špurte Marka Cavendisha.

Stokrát opakované spomalené zábery ukázali opak a aj vedenie UCI napokon s veľkým časovým odstupom uznalo, že Sagan si nepočínal nedovolene. „Je to minulosť. Stalo sa to, čo sa stalo. Po Tour de France som sa vrátil oddýchnutejší aj čerstvejší a dosiahol som niekoľko víťazstiev. Zároveň som mal najlepšie prázdniny v živote, keďže som strávil júl na lodi s rodinou a kamarátmi,“ povedal v rozhovore pre Cyclingnews medzitým už trojnásobný majster sveta.

Dvadsaťosemročný žilinský rodák zatiaľ nepozná pocit prehry v bodovacej súťaži. Ak prišiel do Paríža, vždy sa postavil na pódium so zeleným dresom. Preto je jeho cieľom v tomto roku opäť vyhrať a vyrovnať rekordných šesť triumfov Nemca Erika Zabela. Na Tour de France je však tradične najväčšia konkurencia a Sagan nemá núdzu o kvalitných protivníkov. Skloňujú sa predovšetkým dvaja cyklisti.

Prvým je Kolumbijčan Fernando Gaviria z tímu Quick-Step Floors, ktorý dokáže pravidelne zdolávať aj čistokrvných špurtérov a slovenskému cyklistovi nedal šancu na pretekoch Okolo Kalifornie. V júni na podujatí Okolo Švajčiarska však s Petrom prehral v priamej konfrontácii. Juhoameričan zároveň veľmi dobre zvláda aj menšie kopce. Vynikajúcou vytrvalosťou v stredne náročných stúpaniach disponuje aj minuloročný víťaz bodovacej súťaže Michael Matthews.

Austrálčan, ktorý je ženatý so Slovenkou, je známy všestrannosťou, no limitovať ho môžu slabšie koncovky v prípade hromadných dojazdov. Okrem týchto dvoch mužov netreba zabúdať ani na klasických rýchlikov akými sú Mark Cavendish, Marcel Kittel, Alexander Kristoff, John Degenkolb či univerzál Greg Van Avermaet.

Peter Sagan napriek širokej konkurencii nepochybuje o svojich kvalitách a verí, že bez zeleného dresu nepríde do francúzskej metropoly ani tentoraz. „Nie som čistokrvný špurtér ako Kittel, Cavendish alebo ďalší, ale viem vyhrávať v odlišných typoch etáp. Myslím si, že dokážem byť stále vpredu a dostávať sa do najlepšej päťky. Podarilo sa mi to v každom vystúpení na Tour de France,“ vyjadril sa odhodlane pre Cyclingnews.

Na rovine pre víťaza etapy 50 bodov

Pravidlá bodovacej súťaže prešli v roku 2015 viacerými úpravami. Tie súčasné hovoria o tom, že v ôsmich rovinatých etapách sa budú body v cieli rozdeľovať systémom 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2.

V šiestej etape s dojazdom na Mur de Bretagne a v deviatej etape po kockách získa elitná pätnástka body podľa kľúča 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2. V horských etapách a v časovke jednotlivcov bude uplatňovaná škála 20-17-15-13-11-10-9-87-6-5-4-3-2-1. Rovnaký systém bude platiť aj na rýchlostných prémiách, ktoré sú pripravené v každej etape okrem časoviek.

Peter Sagan bude jediným slovenským zástupcom na 105. ročníku Tour de France, pretože jeho starší brat Juraj sa nedostal do záverečnej nominácie nemeckého tímu Bora-Hansgrohe. Úradujúci svetový šampión sa bude spoliehať na podporu od Poliakov Macieja Bodnara, Rafala Majku a Pawla Poljanského, Rakúšanov Gregora Mühlbergera s Lukasom Pöstlbergerom, Taliana Daniela Ossa a Nemca Marcusa Burghardta.

Čerstvý slovenský majster pricestoval do Francúzska v pozícii lídra svojho družstva, ktoré sa mu bude snažiť utvoriť ideálne podmienky na zisk zeleného dresu.

Peter Sagan absolvoval v doterajšom priebehu sezóny 37 pretekových dní. Najväčší úspech dosiahol začiatkom apríla na klasike Paríž -Roubaix, krátko predtým vyhral aj podujatie Gent-Wevelgem.

Okrem toho má na svojom konte etapové víťazstvá na austrálskych pretekoch Tour Down Under, Okolo Švajčiarska a prvenstvo na domácom šampionáte, kde vyhral po dlhom samostatnom úniku. Dovedna nazbieral trinásť pódiových umiestnení a v rebríčku UCI WorldTour figuruje na čele pred Španielom Alejandrom Valverdem a v UCI World na druhom mieste za Christopherom Froomom.

Za 6 rokov 5 zelených dresov, 8 víťazných etáp

Pre Sagana bude tohtoročná účasť na Tour de France už siedmou v kariére. V predchádzajúcich šiestich vystúpeniach vyhral osem etáp, v 35 prípadoch sa dostal medzi elitnú trojicu, objavoval sa prevažne v zelenom drese pre lídra bodovacej súťaže a krátko si obliekal aj žltý pre najlepšieho muža celkového poradia. Preto sa s jeho menom spájajú vždy len tie najvyššie ambície.

„Verejnosť ako aj ľudia v mojom tíme si určite želajú, aby som získal šiesty zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže a k tomu vyhral aj pár etáp. Sú to však najväčšie preteky sezóny, ktorým sa najviac venujú aj médiá. Očakávania sú obrovské, a to dodáva každému pretekárovi mimoriadnu motiváciu. Preteky sa preto stávajú urputným bojom. Jednoduché to teda mať nebudem, ale tvrdo trénujem, aby som sa na Tour de France predstavil v čo najlepšej forme,“ prezradil Peter Sagan v rozhovore pre český denník Sport.