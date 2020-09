Začína sa Cinematik. Tieto filmy neprehliadnite!

Vo štvrtok štartuje v Piešťanoch jubilejný 15. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Podujatie prinesie počas piatich dní množstvo kvalitných slovenských a zahraničných titulov rozdelených do deviatich tematických sekcií. Mnohé filmy si pritom diváci a diváčky budú môcť na festivale vychutnať v slovenskej premiére a uvidia ich exkluzívne len tam. Väčšina snímok, ktoré má Cinematik v programe, totiž do slovenskej distribúcie nepoputuje.

Váhate, ktoré projekcie si nenechať ujsť? V spolupráci s filmovým kritikom a členom organizačného tímu Cinematiku Petrom Konečným sme pre vás pripravili niekoľko horúcich tipov.

Tieto filmy rozhodne neprehliadnite!

Tipy Petra Konečného

1. Úplne normálna rodina (2019)

Dánska rodinná dráma Úplne normálna rodina mala premiéru na tohtoročnom festivale v Rotterdame. Je príjemne odľahčeným, avšak rozhodne nie povrchným rozprávaním o rodine, v ktorej sa otec cíti byť ženou. Jeho premena pritom dáva zabrať najmä jednej z jeho dcér. Ako sa zmieriť s tým, že prichádza o otca a zároveň získava druhú mamu? Mimoriadne citlivý a precízny ponor do duší nakrútila a napísala holandská režisérka Malou Reymann.

2. Služobníci (2020)

Pôsobivá čiernobiela dráma Ivana Ostrochovského vykresľuje príbeh dvoch študentov kňažského seminára, Michala a Juraja, ktorí sa v roku 1980 rozhodli stať sa božími služobníkmi. Totalitný režim však cirkvi nepraje a vedenie fakulty sa v strachu z možného zatvorenia školy pokúša nájsť pri výchove budúcich kňazov kompromisy, ktoré by dobre poslúžili obom stranám.

Vo svete, ktorému by mal vládnuť duchovný pokoj a zmierlivá kontemplácia, sa začínajú vyhraňovať dve znepriatelené frakcie – kolaborantské združenie Pacem In Terris a tichý odboj, ktorý o pomeroch za zatvorenými dverami seminára informuje svet prostredníctvom rádia Slobodná Európa.

Michal a Juraj odrazu stoja pred neľahkým rozhodnutím: Skloniť hlavu a vykročiť ľahšou cestou spolupráce, alebo zostať aj za cenu ohrozenia vlastných životov verní svojmu svedomiu. Otvárací film Cinematiku mal svetovú premiéru na Berlinale, kde vďaka svojmu pôsobivému spracovaniu získal množstvo pozitívnych ohlasov.

3. Králi videa (2020)

Dokument českého režiséra Lukáša Bulavu vás vezme späť do čias, keď našim videám vládli rýchlodabingy, filmy sa nakupovali na čiernych trhoch a hromadne sa usporadúvali domáce videoprojekcie. Ak vás zaujíma éra videokaziet s jednohlasným dabingom, ich výroba a distribúcia a množstvo ďalších zaujímavostí spojených s týmto fenoménom 80. a 90. rokov, Králi videa vás jednoznačne potešia.

4. Jaskyňa (2019)

Thajsko-írsky film pripomína skutočnú udalosť z roku 2018, pri ktorej trinásťčlenný futbalový tím na dlhé dva týždne uviazol v útrobách zatopenej jaskyne. Drámu využívajúcu štylizované dokumentárne postupy nakrútil Tom Waller.

5. Bacurau (2019)

Bacurau je multižánrový unikát, ktorý diváka zavedie do najzapadnutejšieho kúta Brazílie, kde berú obyvatelia vykorisťovanej osady spravodlivosť do vlastných rúk. Originálna snímka režisérskej dvojice Kleber Mendonça Filho a Juliano Dornelles na pozadí bizarných, chvíľami priam magicko-realistických udalostí, vracia silu do rúk marginalizovaným a zaznávaným. Na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes si tento počin vyslúžil Cenu poroty.

Tipy redakcie Webnovín

1. Matka (2019)

Španielsko-francúzska psychologická dráma režiséra Rodriga Sorogoyena mala už premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, odkiaľ si hlavná herecká predstaviteľka snímky Marta Nieto odniesla cenu Orizzonti. Vo filme stvárnila matku, ktorá sa po rokoch vracia na miesto, kde zmizol jej šesťročný syn. Stretnutie s mladíkom, ktorý sa mu nápadne podobá, spustí lavínu nečakaných udalostí.

2. Slalom (2020)

Francúzsko-belgická dráma debutujúcej režisérky a scenáristky Charlène Favier bude mať na Cinematiku jedno z celkom prvých uvedení na svete. Snímka ponúka príbeh pätnásťročnej Lyz, ktorá sa pod vedením nekompromisného trénera Freda usiluje stať profesionálnou lyžiarkou. Tvrdý tréning však nie je len fyzickou záťažovou skúškou, ale aj spúšťačom znepokojivého vzťahu medzi starším mužom a citovo nezrelým dievčaťom. V hlavných úlohách titulu, ktorý sa dostal aj do oficiálneho výberu tohtoročného nerealizovaného festivalu v Cannes, sa predstavia mimoriadne talentovaná Noée Abita a Jérémie Renier.

3. Kým sa skončí leto (2019)

Rodinná dramédia Kým sa skončí leto debutujúcej austrálskej režisérky Shannon Murphy je originálnym príbehom lásky medzi umierajúcou Millou (Eliza Scanlen) a feťákom Mosesom (Toby Wallace). Vo filme sa stretáva bezstarostnosť mladosti s mrazivou, ale v istom zmysle aj oslobodzujúcou blízkosťou smrti. Snímka mala premiéru v Benátkach, kde to dotiahla až do hlavnej súťaže o Zlatého leva a získala viacero vedľajších ocenení.

4. Na palubu! (2020)

Na palubu! francúzskeho režiséra a scenáristu Guillaume Braca je úsmevné road-movie, v ktorom sa spolujazda trojice rozdielnych mladíkov zmení na nečakané dobrodružstvo v kulisách prázdninového kempu. Každý z hrdinov si so sebou „na palubu“ prinesie svoje problémy, v bezstarostnej letnej atmosfére sa ale aj ten najťažší z nich dá účinne nariediť slnkom, náhodnými stretnutiami a nezištným priateľstvom. Titul, ktorý si odniesol Čestné uznanie poroty FIPRESCI z tohtoročného Berlinale, program Cinematiku uzatvorí.

5. Family romance, LLC (2019)

Novinka slávneho nemeckého filmára Wernera Herzoga približuje japonský biznis s ilúziou opätovných stretnutí v rodinách, ktoré prišli o svojho blízkeho. Vo filme sa prelína realita s fikciou, a to nie len formálne, ale aj dejovo. Film mal svoju premiéru na minuloročnom festivale v Cannes.

Svoje tipy na filmy prezradili aj umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric a dvaja členovia programového tímu podujatia Tomáš Hudák a Rastislav Stieranka. Nájdete ich na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.