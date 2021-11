Začína sa festival Jeden svet, online aj naživo v kinách. Pozrite si, čo si nemôžete nechať ujsť!

Medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet odštartuje už tento piatok, 5. novembra o 12. hodine. Počas siedmich dní vám prinesie vyše 50 filmov z celého sveta a niekoľko slovenských premiér. Môžete si ich pozrieť online z pohodlia vášho domova alebo naživo v kinách.

Festival Jeden svet tento rok vyzýva: Buďme v kontakte! Prostredníctvom filmov a diskusií vás spojí s ľuďmi z blízkeho okolia aj na druhom konci sveta. Zároveň otvorí dôležité témy, ktoré sú obrazom doby a mozaikou ľudských charakterov. Každý deň na pravé poludnie ponúkne filmy, ktoré budú k dispozícii online na stránke jedensvet.sk alebo na platfome dafilms.sk počas 24 hodín. Tí, čo uprednostňujú živé stretnutia s tvorcami filmov, majú možnosť zájsť do bratislavských kín a kultúrnych centier. Z bohatého programu vám ponúkame niekoľko festivalových tipov:

ČIARY

Réžia: Barbora Sliepková

Na slávnostnú premiéru čerstvého víťaza hlavnej ceny festivalu v Jihlave režisérky Barbory Sliepkovej Čiary nepotrebujete pozvánku. Stačí, ak si zakúpite lístok alebo permanentku. Vizuálna esej o osamelosti mestského človeka je inšpirovaná slovenským konceptuálnym umením a fotografiou. Prostredníctvom mikropríbehov a pozorovaní zaznamenáva atmosféru Bratislavy v procese transformácie na európsku metropolu.

BOCIANIE PUTO

Réžia: Tomislav Jelinčić

Pred dvadsiatimi siedmimi rokmi našiel vdovec Stjepan Vokić bocianicu so zlomeným krídlom. Zachránil jej život a pomenoval ju Malena. Odvtedy žije Malena so Stjepanom. Trávia spolu nekonečné osamelé zimy a šťastné, ale krátke letá, počas ktorých sa k Malene vracia jej verný bocianí druh. Bez Stjepana by Malena určite zomrela od hladu. Ale kým by bol Stjepan bez Maleny?

ARICA

Réžia: Lars Edman, William Johansson Kalén

Švédska ťažobná spoločnosť Boliden dopravila v roku 1984 do Čile toxický odpad, ktorý sa tu mal riadne spracovať. V skutočnosti jeho časť vyhodili na okraj púštneho mesta Arica, čo malo vážne následky. V nasledujúcich rokoch ochoreli obyvatelia mesta na rakovinu a mnoho detí sa narodilo s vrodenými chybami. Ak vás téma filmu zaujíma do hĺbky, nenechajte si ujsť diskusiu – Café Európa: Ako zabezpečiť, aby klimatická spravodlivosť nezostala len na papieri?

PREČO PLASTY? – MÝTUS ZVANÝ RECYKLÁCIA

Réžia: Tom Costello, Benedict Wermter

Špeciálna „sneak“ premiéra angažovaného dokumentu Mýtus zvaný recyklácia z trilógie Prečo plasty. Slovenskí diváci ho uvidia ako prví, ešte pred oficiálnou svetovou premiérou. Kríza znečistenia životného prostredia plastmi prerástla v posledných rokoch do medzinárodného škandálu. Fotografie mŕtvych zvierat, znečistených riek a oceánov šokovali svet. Odvetvie výroby plastových obalov vyhlásilo, že pozná riešenie problému: je ním recyklácia. Výrobcovia ubezpečujú spotrebiteľov, že kúpa plastových obalov nie je zločin. Ak je recyklácia naozaj riešením, prečo sa vo svete produkuje viac plastových materiálov ako kedykoľvek predtým?

NÁVRAT DOMOV – MARINA ABRAMOVIĆ A JEJ DETI

Réžia: Boris Miljković

„Pochádzam z temného miesta, z Titovej Juhoslávie,“ hovorí Marina Abramović v úvode filmu, ktorého námetom je retrospektívna výstava jej diela. Nebojí sa v ňom odhaliť čierne stránky svojho osobného života. Aké je to byť umelkyňou v neslobodnej krajine? Dcérou národných hrdinov komunistickej Juhoslávie? Odhodlať sa pre potrat troch detí? Aké je to vrátiť sa tam, kde ste roky neboli vítaní?

SYMFÓNIA ZVUKOV

Réžia: Enrique Sánchez Lansch

Symfónia zvukov sa ponára do sveta zvukov slávneho britského hudobníka a výskumníka zvuku Matthewa Herberta. Tento umelec svojimi kompozíciami zvukov, ktoré zaznamenáva z okolitého prostredia, neustále narúša žánrové hranice klasickej a elektronickej hudby a zároveň vyzýva publikum, aby nastavilo uši zvukom sveta. Budeme počuť tak, ako sme ešte nikdy nepočuli.

Film uvedie multimediálna umelkyňa Michaela Pnačeková, ktorá vás pred a po projekcii prevedie aj rovnomennou VR inštaláciou.

NIE SOM SÁM

Réžia: Garin Hovannisian

Film profiluje arménskeho politika Nikola Pashinyana a jeho úlohu v arménskej revolúcii v roku 2018.

Na Veľkú noc roku 2018 si muž nasadí plecniak, spustí živé vysielanie na Facebooku a oznámi, že zvrhne skorumpovaný režim, ktorý má v jeho postsovietskej krajine absolútnu moc. Film Nie som sám zobrazuje nevšedný skutočný príbeh. Autorom hudby a výkonným producentom filmu je frontman kapely System of a Down, Serj Tankian.

ODVAHA

Réžia: Aliaksej Palujan

Vo víre masových protestov po bieloruských prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili v lete roku 2020, zadržia v Minsku trojicu hercov nekomerčného divadla. Tí chceli, aby v rozľahlých uliciach Minska zaznel aj ich hlas, ktorým volali po slobode prejavu a dlho očakávanej zmene na čele štátu. Štátny bezpečnostný aparát však hlas ľudu brutálnym spôsobom umlčí. Uväznení sú nielen divadelníci, ale aj mnohí ďalší ľudia.

Prečítajte si rozhovor s režisérom filmu:

https://dennikn.sk/2581995/natocil-film-o-bielorusku-policia-bila-ludi-priamo-pred-mojimi-ocami-rezim-vas-zadrzi-aj-za-farbu-ponoziek/?ref=list

LOS REYES

Réžia: Bettina Perut, Iván Osnovikoff

Pokiaľ ste ešte neboli v kine so svojím psom, nadišiel ten čas. Môžete si spolu prísť pozrieť film „LOS REYES“, ktorý festival premieta 7. novembra 2021 o 15tej hodine v Kine Inak v A4 – priestore súčasnej kultúry. Los Reyes je najstarší skejtpark v Santiagu, hlavnom meste Čile. Film opisuje príbeh skutočných kráľov skejtparku: volajú sa Loptoš a Chola. Udomácnili sa v otvorenom priestranstve plnom ruchu a hrajú sa s loptičkami, ktoré sa tu povaľujú. O svoje príbehy sa s nami delia aj tínedžeri. A ako bonus je ihneď po premietaní pripravená konzultácia o výchove a výcviku psíka s odborníkom.

JEDEN SVET V KRÁTKOSTI (ZAHRANIČNÉ FILMY)

Festival Jeden svet má tento rok prvýkrát v programe krátkometrážne dokumentárne filmy. Ich zjednocujúcou tému je Rozvojová krajina. Produkcia filmov v rozvojových krajinách je vzhľadom na sociálne, ekonomické a politické komplikácie značne obmedzená. Absencia kinematografických fondov, umeleckých škôl či strednej životnej úrovne častokrát núti tvorcov emigrovať do západných krajín, ale núti ich tiež inovatívnymi a umelecky podnetnými spôsobmi reflektovať zložité spoločenské situácie, v ktorých sa ocitli. Jeden svet v krátkosti pripravili študenti Katedry audiovizuálnych Štúdií VŠMU Anna Lazor, Nina Ulická a Matej Ambroš.

OBSCURO BARROCO

Réžia: Evangelia Kranioti

Obscuro Barroco je dokumentárna fikcia o závratných výšinách rodovej otázky a metamorfózy. Zároveň ide o kinematografickú poctu mestu plnému extrémov – brazílskemu Riu de Janeiro. Film zachytáva príbeh transrodovej ikony Luany Muniz (1961 – 2017). Zároveň je sondou do rozmanitých snáh hľadať seba samého prostredníctvom transvestizmu, karnevalu a politického boja. Kladie však aj otázky týkajúce sa tak intímnej, ako aj sociálnej túžby transformovať svoje telo. Film osobne uvedie brazílska filmová teoretička Natalia Christofoletti Barrenha. A po projekcii si diváci budú môcť predĺžiť snovú atmosféru mesta bohov na bare. Podávať sa bude legendárny brazílsky drink caipirinha.

Každá minúta života (diskusia s Denníkom N)

Michal Hanuliak s manželkou Lenkou vychovávajú svojho syna Miška podľa princípov Kamavédy. Každá minúta jeho života je naplánovaná tak, aby sa z neho stal úspešný vrcholový športovec a po všetkých stránkach „kvalitný človek“. Česká režisérka Erika Hníková o rodine natočila dokument Každá minúta života, ktorý si môžete pozrieť na Jednom svete. Denník N pripravil k dokumentu diskusiu. Michal Hanuliak bude debatovať so športovou psychologičkou Michaelou Bednárikovou, prezidentkou Slovenskej asociácie športových psychológov a bývalým hokejistom, dnes pohybovým špecialistom Milanom Bališom aj o tom, či je tento prístup naozaj prospešný pre jeho syna. Moderuje Michal Červený, športový reportér Denníka N.

Interaktívne pohybové dielo – SHIFTING SYSTEMS

Festival Jeden svet prináša vo svojom programe aj dve divadelné predstavenia. Zažite tvorenie zvukov dotykom. Buďte súčasťou publika, ktoré ako jeden živý organizmus posúva systém. Performatívna inštalácia Shifting Systems vytvára transparentnú a uchopiteľnú vzťahovosť s objektmi, zvukmi, tanečnými telami a publikom, ktoré môžete len pozorovať alebo sa aktívne zapojiť.

Autorská inscenácia @HILMA

Autorská inscenácia @hilma sa na pomedzí tanečného divadla, performance a inštalácie dramaturgicky opiera o život a dielo švédskej maliarky Hilmy af Klint. Jej dielo bolo širšej verejnosti dlho neznáme, zatienili ju mená ako Kandinskij, Malevič a Kupka. Čiastočne preto, že si af Klint, na odporúčanie Rudolfa Steinera, muža, ktorého nesmierne obdivovala, priala, aby ešte 20 rokov po jej smrti neboli jej abstraktné práce vystavované.

Jeden svet myslí na všetkých. Kým plne zaočkovaní si budú môcť vychutnať atmosféru živých a pritom bezpečných premietaní, pre ostatných je pripravená plnohodnotná online alternatíva. Bratislavské projekcie, obohatené o stretnutia s filmármi a ďalšie špeciálne bonusy, sa uskutočnia v kinách Lumière, Mladosť a Klap Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, v kultúrnych centrách Nová Cvernovka a A4 – priestor súčasnej kultúry a na Filozofickej fakulte UK. Do online priestoru prenáša Jeden svet filmy v spolupráci s platformou DAFilms.sk.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození. Projekt Jeden svet bez bariér podporila Nadácia mesta Bratislavy. Za pomoc ďakujeme Katedre translatológie UKF v Nitre a študentom prekladateľstva Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

