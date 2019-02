Začína sa jarná časť Fortuna ligy, najväčším favoritom na titul je ŠK Slovan Bratislava

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) – Po viac ako dvojmesačnej zimnej prestávke, presne po 69 dňoch, sa opäť otvoria brány slovenských futbalových štadiónov.

Ouvertúra jarnej časti 26. ročníka najvyššej súťaže bude v sobotu 16. februára. Päť duelov tohto v poradí 19. kola Fortuna ligy má začiatok o 14.00 h a v podvečer od 16.00 h sa uskutoční v plne zrekonštruovanej MOL Aréne šláger – duel druhého s prvým FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava.

„Belasí“ sú zatiaľ bez prehry

Najväčšia radosť zavládla po jesenných 18 odohraných kolách v Bratislave, pre „belasých“ je 46 bodov výborným vysvedčením.

Slovan na jeseň dominoval, neokúsil trpkosť prehry (bilancia: 14 – 4 – 0), nezaváhal ani raz z doterajších ôsmich vystúpení na trávniku súpera a so skóre 47:17 suverénne „tróni“ na čele tabuľky s náskokom 8 bodov práve pred Dunajskou Stredou.

„Radi by sme odohrali aj jarnú časť tejto sezóny bez prehry,“ poznamenal na štvrtkovej tlačovej konferencii pred jarným štartom tréner Martin Ševela.

Vedenie ŠK Slovan sa netají, že pri 100. výročí od založenia klubu a 50 rokov od triumfu v Pohári víťazov pohárov nad FC Barcelona v bazilejskom finále je jednoznačným cieľom zisk majstrovského titulu. V novodobej ére samostatnej slovenskej súťaže by to bola pre Slovan deviata ligová trofej, odpútal by sa od druhej najúspešnejšej Žiliny (dosiaľ 7 titulov).

Všetko zvýrazňuje aj skutočnosť, že Slovan sa po deviatich rokoch účinkovania na susednom štadióne na Pasienkoch vracia do svojho domovského stánku – na nové Tehelné pole. „My sa chceme stále posúvať ďalej, byť stále lepší a kvalitnejší. Chceme sa postupnými krôčikmi dostať na európsku úroveň, reprezentovať Slovan a Slovensko,“ skonštatoval viceprezident a generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší.

V Slovane si udržali opory na čele s „pätnásťgólovým“ najlepším kanonierom jesene Šporarom či krídelníkom Mohom, odišli iba hráči s nižšou „minutážou“ (Saláta, Savičevič, Rundič, neráta sa ani s Hološkom), pribudli maďarský stopér Guzmics a brazílsky útočník Ratao.

DAC Dunajská Streda opustil kanonier Bayo

Znepríjemniť cestu „belasým“ k prvenstvu vo Fortuna lige chcú najmä v Dunajskej Strede. Hoci na Žitnom ostrove prišli po jeseni o desaťgólového strelca z Pobrežia Slonoviny Vakouna Issoufa Baya, ktorý podľa britských médií za viac ako 2 milióny eur odišiel do škótskeho Celticu Glasgow, neskladajú zbrane.

„Mužstvo funguje dobre. Cítiť konkurenčný boj, so zimnou prípravou som spokojný. Čaká nás v sobotu domáci duel proti Slovanu, mohli by sme sa súperovi v tabuľke priblížiť,“ vyjadril sa nemecký kouč FC DAC 1904 Peter Hyballa.

Fortuna liga – prvé jarné, celkovo 19. kolo Sobota 16. februára 14.00 h MFK Zemplín Michalovce – ŠKF iClinic Sereď (rozhodujú: Pavlík – Vorel, Hrmo)

FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová (Ziemba – Pozor, Štrbo)

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (I. Kružliak – T. Somoláni, B. Hancko)

AS Trenčín – FK Senica (Smolák – Peter Kováč, Roszbeck, hrá sa v Myjave)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava (D. Sedlák – P. Bednár, Jekkel) o 16.00 h FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava (Glova – Benko, D. Hrčka)

Veľký prievan v kádri FC Spartak Trnava

Pri hracom modeli z dielne Únie ligových klubov (ÚLK), súhlasnom stanovisku klubov Fortuna ligy a schválení členmi výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu v marci 2017, identickom ako pri premiérovom zaradení v uplynulom súťažnom ročníku 2017/2018, majú zatiaľ iba prvé dve mužstvá v tabuľke „jesene“ istú miestenku do nadstavbovej časti v skupine o titul.

V hornej šestke sú momentálne aj Žilina, Ružomberok, Sereď a Nitra, mužstvo spod Zobora však iba lepším skóre pred Michalovcami. V zostávajúcich štyroch kolách základnej časti pomýšľajú ešte na účasť v elitnom poltucte aj úradujúci šampión FC Spartak Trnava či AS Trenčín, hoci majú odstup na „šiesteho“ tri, resp. šesť bodov.

Tabuľka Fortuna ligy (pred začiatkom jarnej časti sezóny 2018/2019) 1. ŠK Slovan Bratislava 18 14 4 0 47:17 46

2. FC DAC 1904 Dunajská Streda 18 11 5 2 38:22 38

3. MŠK Žilina 18 10 4 4 33:21 34

4. MFK Ružomberok 18 7 7 4 29:20 28

5. ŠKF iClinic Sereď 18 7 4 7 22:26 25

6. FC Nitra 18 7 3 8 26:25 24

7. MFK Zemplín Michalovce 18 7 3 8 24:31 24

8. FC Spartak Trnava 18 6 3 9 23:21 21

9. AS Trenčín 18 5 3 10 23:32 18

10. FK Železiarne Podbrezová 18 5 2 11 18:30 17

11. FK Senica 18 3 6 9 19:36 15

12. FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 18 3 2 13 14:35 11

V trnavskom kádri navyše nastal veľký prievan, z jesennej základnej jedenástky zostal prakticky iba Grendel, pribudli však zaujímavé mená Depetris, Janečka či Košút.

Trenčín sa musí zaobísť na jar bez zraneného kapitána El Mahdiouiho i kanoniera Antonia Manceho, ten odišiel na hosťovanie do francúzskeho FC Nantes. „Naše očakávania pred jarnou časťou Fortuna ligy sú naozaj vysoké. Stále je to napínavé, od štvrtého Ružomberka po deviaty Trenčín, stále je v tomto smere o čo hrať,“ uviedol pre agentúru SITA Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ ÚLK.

Podbrezová s filozofiou omladiť káder

Mertinyák predpokladá aj výrazne zvýšenú návštevnosť v porovnaní s jesennou časťou: „Dva duely, ten najbližší Dunajská Streda – Slovan v 19. kole ako aj súboj tradičných rivalov Slovan – Trnava v rámci predposledného 21. kola základnej časti by mali byť vypredané, čo je výborná správa.“

V spodných poschodiach jesennej klasifikácie stavili v Podbrezovej na filozofiu omladiť káder, z desiateho tímu priebežného poradia odišli starší hráči na čele s 36-ročným brankárom Martinom Kuciakom. V FK Senica zostalo všetko „po starom“, klub zo Záhoria sa spolieha takmer výlučne na legionárov, najmä z amerického kontinentu.

V najhoršej situácii po jesennej časti Fortuna ligy sa ocitol FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, ktorý je najviac ohrozený zostupom o súťaž nižšie. Klub od Žitavy sa krčí na dne tabuľky s 11 bodmi, po príchode skúsených útočníkov M. Kuzmu a Lačného však v Zlatých Moravciach veria, že im nezostane koncové svetlo.

Rozdelenie súťaže na dve šesťčlenné polovice

Na pripomenutie, tucet účastníkov odohrá najprv 22-kolovú základnú časť, v ktorej sa každý stretne s každým raz doma a raz vonku.

Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov, dovedna teda každé mužstvo absolvuje 32 stretnutí.

Všetky body získané v základnej časti si tímy prenesú aj do nadstavby. Spomenutý model premiérovo prinesie do ligy divácky atraktívne baráže.

Posledný klub v konečnej tabuľke z najvyššej slovenskej súťaže automaticky zostúpi, mužstvo na predposlednom 11. mieste však bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v dvojzápasovej baráži (doma, vonku) s druhým tímom II. ligy, ak tento klub splní podmienky riadneho, resp. skráteného licenčného konania pre pôsobenie v najvyššej súťaži.

Zaujímavý súboj aj o pohárovú Európu

Ak domácu pohárovú súťaž Slovnaft Cup vyhrá jedno z prvých troch mužstiev konečnej ligovej tabuľky, bude sa hrať aj baráž o poslednú miestenku do predkola Európskej ligy.

V semifinále takejto baráže by sa stretol štvrtý so siedmym a piaty so šiestym v tabuľke, víťazi by proti sebe nastúpili vo finále. Hralo by sa na jeden zápas, vždy na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke. Vďaka tejto baráži by sa v spodnej časti nadstavby bojovalo nielen o záchranu, ale aj o možný štart v európskej súťaži.

„V nadstavbových skupinách nás určite čaká zaujímavý súboj o majstra, ale aj o európske pohárové pozície. Vývoj v Slovnaft Cupe zatiaľ veľmi nenahráva tomu, že rovnako ako vo vlaňajšom prvom ročníku existencie nového hracieho modelu si naplno vychutnáme aj kvalifikačné zápasy o poslednú miestenku do Európskej ligy. Vedúci Slovan i druhá Dunajská Streda už skončili účinkovanie v pohári. Keby však ako teraz po jeseni bola tretia v tabuľke Žilina, ktorá je vo štvrťfinále Slovnaft Cupu, hralo by sa po roku opäť o pohárovú miestenku a aj siedme mužstvo by o ňu mohlo reálne bojovať,“ poznamenal Mertinyák.

V štyroch kluboch vymenili trénera

Výkonný riaditeľ ÚLK sa vyjadril aj ku kritériám, ktoré rozhodnú o postupe do skupiny o titul v prípade rovnosti bodov dvoch či viacerých tímov.

„Poradie po skončení základnej časti upravuje súťažný poriadok Slovenského futbalového zväzu, všetko bolo známe ešte pred začiatkom tohto ročníka. Z tohto dokumentu vyplýva, že rozhodujúce sú vzájomné zápasy mužstiev s rovnakým počtom bodov. O konečnom poradí rozhodnú kritériá v tomto poradí – vyšší počet bodov, resp. gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí a vyšší počet gólov strelených na ihrisku súpera vo vzájomných stretnutiach. V prípade, že ani tieto kritériá neurčia umiestnenie po základnej časti, nastupujú ďalšie v tomto poradí: gólový rozdiel zo všetkých majstrovských stretnutí, vyšší počet strelených gólov vo všetkých majstrovských stretnutiach.“

Počas zimnej prestávky prišlo v štyroch kluboch k zmene na poste hlavného trénera. V tíme úradujúceho majstra FC Spartak Trnava vystriedal českého kouča Radoslava Látala jeho dovtedajší asistent Michal Ščasný. V Podbrezovej zasadol na lavičku Vladimír Veselý, v Senici za Frederica Ricarda Cordeira Rodriguesa nastúpil jeho portugalský krajan Ricardo José Moutinho Chéu a ťažké záchranárske práce čakajú aj na Karola Praženicu, ktorý vedie FC ViOn Zlaté Moravce.