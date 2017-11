Začína sa Nemecký pohár, slovenskí hokejisti obhajujú prvenstvo

AUGSBURG 10. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu od piatka do nedele čaká v nemeckom Augsburgu ďalšia tohtosezónna previerka pred budúcoročnými vrcholmi – februárovými ZOH v kórejskom Pjongčangu a májovými MS v Dánsku.

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho sa Slováci predstavia na tradičnom Nemeckom pohári, na ktorom budú obhajovať prvenstvo spred roka. V predchádzajúcej sezóne slovenskí hokejisti na tomto podujatí zdolali postupne domácich Nemcov, Kanaďanov aj Švajčiarov.

Skladanie tímu nebolo náročné

Tentokrát začne tím SR piatkovým súbojom o 16.00 h proti výberu USA, o deň neskôr v rovnakom čase nastúpia Slováci proti Nemcom a v nedeľu od 13.15 h si zmerajú sily s ruským olympijským tímom.

„Naše očakávania sú také, aby sa tréner zoznámil s hráčmi, ktorých ešte nemal možnosť vidieť, aby sa oni zoznámili s ním a naučili sa herný systém, ktorý chce aplikovať. Chceme zistiť, ako sú na tom hráči výkonnostne a ktorí dokážu byť úspešní na medzinárodnom fóre,“ prezradil generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.

Skladanie tímu na Nemecký pohár nemal náročné. „Chceli sme mať v družstve veľa nových hráčov. Uvidíme, ako sa s touto výzvou popasujú. Aj podľa toho sa bude odvíjať nominácia na decembrovú akciu,“ povedal.

Každý brankár dostane šancu

V minulosti sa pred jednotlivými turnajmi objavili v slovenskej reprezentácii viaceré ospravedlnenky. „Stretávam sa práve s opačnou reakciou. Všetci sú potešení, že máme záujem o to, aby reprezentovali. Oni majú záujem reprezentovať a prísť. Ešte pred víkendom som nemal žiadny telefonát, teraz máme dve vynútené zmeny. Mám radosť z prístupu hráčov. Verím, že to je niečo, na čom môžeme stavať do budúcnosti,“ objasnil Šatan.

Podľa GM tímu SR by v Nemecku mal dostať každý brankár šancu chytať v jednom zápase. S čím bude v minulosti úspešný reprezentant spokojný po turnaji v Augsburgu? „Budem spokojný, ak budeme vidieť, že hráči pochopia systém trénera Ramsayho a budú ho aplikovať na ľade,“ prezradil.

Minuloročný novembrový turnaj v Nemecku vyšiel obrancovi Michalovi Čajkovskému a nekompromisný bek nechýba ani v tíme Craiga Ramsayho. „Pred rokom sme v Augsburgu zažili pekné chvíle. Boli sme tam dobrá partia a dúfam, že aj teraz to tam bude takéto a budeme ťahať za jeden koniec,“ povedal 25-ročný hráč ruského Jekaterinburgu.

Hecl si odkrúti premiéru v reprezentácii

Reprezentačnú premiéru si v Augsburgu odkrúti útočník Marek Hecl, ktorý v tejto sezóne strieda štarty v tipsportligovej Dukle Trenčín a hrá aj v KHL za Slovan Bratislava. „V Nemecku ide o medzinárodný turnaj a isto nás čakajú kvalitné zápasy, na ktoré sa teším. V každom zápase chcem ukázať maximum, nech som sám so sebou spokojný,“ myslí si 19-ročný krídelník.

V najcennejšom drese odchytal už 50 zápasov brankár Ján Laco, Slovensko reprezentoval na viacerých MS vrátane strieborných Helsínk 2012 a predstavil sa aj na ZOH 2014 v Soči. Spomedzi slovenských gólmanov bude v Augsburgu jednoznačne najskúsenejší. „Aktuálna sezóna má trochu rýchlejší spád. Skúšok je menej, no verím, že tréneri to vyskladajú dobre,“ povedal pred odchodom do Nemecka.

Je zaujímavé, že so všetkými súpermi, ktorí sa okrem Slovenska predstavia v Augsburgu, si hokejisti spod Tatier zmerali sily na ostatných MS v Kolíne nad Rýnom. Navyše, súboje proti týmto výberom odohrali Slováci za sebou. Najprv podľahli domácim Nemcom 2:3 po samostatných nájazdoch, o tri dni neskôr prehrali s Rusmi 0:6 a o ďalší deň aj s Američanmi 1:6.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie

na medzinárodný turnaj o Nemecký pohár 2017 v Augsburgu

Brankári: Ján Laco (Piráti Chomutov/ČR, 50 zápasov/0 gólov), Marek Čiliak (HC Kometa Brno/ČR, 2/0), Patrik Rybár (HK Hradec Králové/ČR, 0/0)

Obrancovia: Ladislav Romančík (HK Dukla Trenčín, 2/0), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň/ČR, 59/4), Martin Gernát (HC Sparta Praha/ČR, 25/4), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha/ČR, 58/3), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg/KHL, 25/3), Marek Ďaloga (Červená hviezda Kchun-lun/KHL, 54/3), Juraj Valach (Piráti Chomutov/ČR, 23/0), Adam Jánošík (Bílí Tygři Liberec/ČR, 43/2)

Útočníci: Marcel Haščák (HC Kometa Brno/ČR, 72/7), Martin Bakoš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 38/6), Lukáš Cingel (HK Hradec Králové/ČR, 28/3), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR, 52/4), Peter Ölvecký (HK Dukla Trenčín, 33/3), Juraj Bezúch (HK Dukla Trenčín, 0/0), Miloš Bubela (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 1/1), Patrik Lamper (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 0/0), Michal Krištof (HK Nitra, 0/0), Matej Paulovič (HK Nitra, 2/1), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš, 2/0), Boris Sádecký (HC Slovan Bratislava/KHL, 0/0), Marek Hecl (HC Slovan Bratislava/KHL, 0/0), Marek Hovorka (HC Košice, 27/1)

Realizačný tím:

Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Vladimír Országh, Michal Handzuš (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Róbert Bereš (kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Peter Csörgö (lekár), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Rastislav Ladecký, Juraj Stopka (výstrojoví manažéri)

Nemecký pohár 2017 v Augsburgu

program

piatok 10. novembra: USA – Slovensko (16.00), Nemecko – Rusko olympionici (19.30)

sobota 11. novembra: Nemecko – Slovensko (16.00), Rusko olympionici – USA (19.30)

nedeľa 12. novembra: Rusko olympionici – Slovensko (13.15), USA – Nemecko (16.45)