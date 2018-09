Začína sa novovzniknutá Liga národov, slovenskí futbalisti si môžu vybojovať postup na ME 2020

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti budú v novovzniknutej Lige národov 2018/2019 účinkovať v 1. skupine B-divízie a do súťaže vstúpia 9. septembra zápasom na Ukrajine (15.00 h SELČ).

Ich súpermi sú na základe januárového žrebu okrem Ukrajincov aj Česi. Liga národov je nový projekt UEFA.

Prinesie viac súťažných súbojov na úkor tradičných medzištátnych prípravných zápasov a aj príležitosť prebojovať sa na európsky šampionát pre krajiny z nižších poschodí rebríčka.

Nepriaznivá bilancia s Ukrajinou

Zápasy v skupinách sú naplánované na september až november 2018, hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Najslabšie mužstvo z každej zo skupín A, B a C-divízie klesne o jednu divíziu, víťaz každej zo skupín B, C a D-divízie postúpi do vyššej.

V 1. kole majú Kozákovi zverenci voľno, čo znamená, že 5. septembra nastúpili v medzištátnom prípravnom stretnutí v Trnave proti Dánom. V októbri Slováci privítajú Čechov (13. 10. o 15.00 h SELČ) a následne ich 16. 10. čaká prípravný súboj vo Švédsku. V novembri príde na rad domáci zápas proti Ukrajine (16. 11. o 20.45 h SEČ) a napokon duel v Česku (19. 11. o 20.45 h SEČ).

S Ukrajincami sa Slováci dosiaľ stretli šesťkrát, bilancia je mierne nepriaznivá (1-3-2), aj skóre (6:7). Zatiaľ posledné meranie síl sa uskutočnilo vlani 10. novembra v Ľvove, zverenci Jána Kozáka v prípravnom súboji prehrali 1:2. Proti Čechom nastúpili Slováci desaťkrát, na konte majú tri víťazstvá, dve remízy a päť prehier (skóre 10:21).

Nemci proti Francúzom aj Holanďanom

Dosiaľ posledná vzájomná konfrontácia sa konala 31. marca 2015 v Žiline, hostitelia v prípravnom dueli zvíťazili 1:0 gólom Ondreja Dudu. Slovensko, Ukrajina a ani Česko sa nekvalifikovali na tohtoročné MS do Ruska.

V augustovom rebríčku krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) patrí Slovensku 26. miesto, Ukrajine 35. pozícia a Česku 44. post. Za účasť v B-divízii Ligy národov zinkasuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) milión eur. Ak SR vyhrá skupinu, získa ďalší milión.

Divácky najatraktívnejšie súboje budú v A-divízii. V 1. skupine si majstri sveta z roku 2014 Nemci zmerajú sily s čerstvými svetovými šampiónmi Francúzmi a Holanďanmi, v 2. skupine figurujú Belgicko, Švajčiarsko a Island, v 3. skupine Portugalsko s Talianskom a Poľskom a v 4. skupine Španielsko, Anglicko a Chorvátsko.

Víťazi štyroch skupín v rámci A-divízie si v júni 2019 zmerajú sily na finálovom turnaji, hostiteľa spomedzi nich vyberú v decembri. Ďalšia edícia Ligy národov je na programe počas ročníka 2020/2021.

Dôležité je postúpiť

Kvarteto tímov si prostredníctvom Ligy národov v play-off v marci 2020 vybojuje postup na ME 2020. V roku 2019 sa odohrá riadna kvalifikácia o postup na ME, z každej z desiatich skupín (päť päťčlenných a päť šesťčlenných) preniknú na šampionát dve krajiny. Žreb kvalifikácie sa uskutoční 2. decembra v írskom Dubline a krajiny pred ním rozdelia do výkonnostných košov práve na základe umiestnenia v jesennej skupinovej časti Ligy národov.

Pre krajiny z B-divízie vrátane Slovenska je kľúčové obsadiť vo svojej skupine prvé alebo druhé miesto a zabezpečiť si tak pozíciu v desaťčlennom 2. koši pri žrebe kvalifikácie ME 2020. Do prvého koša prenikne desať najlepších z A-divízie, do druhého koša zostávajúci dvaja z A-divízie a osem najlepších z B-divízie. Zostávajúci štyria z B-divízie – tí na 3. priečkach – budú spoločne so šiestimi najlepšími z C-divízie súčasťou 3. koša a v kvalifikačnej skupine s dvoma miestenkami na ME sa nevyhnú dvom papierovo silnejším protivníkom.

Pre každú zo štyroch divízií Ligy národov platí nasledovné: štyria najlepší, ktorí nepostúpia na ME prostredníctvom riadnej kvalifikácie, zabojujú v play-off o jednu miestenku na šampionát. Play-off sa skladá zo semifinále (hrá sa na jeden zápas na pôde lepšie umiestneného tímu) a finále (hostiteľa určí žreb).