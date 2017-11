Začína sa posledná schôdza parlamentu v tomto roku, mala by trvať 12 dní

BRATISLAVA 28. novembra (WebNoviny.sk) – V utorok popoludní sa začne posledná tohtoročná schôdza NR SR. Podľa harmonogramu by mala trvať 12 dní. Do programu je doposiaľ zaradených 79 bodov. Na poslednej tohtoročnej schôdzi sa bude rokovať o 17 vládnych bodoch v prvom čítaní, 11 vládnych zákonov ide do druhého čítania. Poslanci predložili 36 návrhov zákonov.

Multifunkčné centrá pre deti

Na úvod schôdze sa bude rokovať o posilnení finančnej podpory starostlivosti príbuzných a blízkych o deti, o ktoré sa nestarajú ich biologickí rodičia, aby čo najviac takýchto detí mohlo vyrastať v rodinnom prostredí. Dosiahnuť sa to má novelou zákona o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ministerstvo práce chce zároveň zlepšiť dostupnosť odbornej pomoci pre deti a ich rodiny, ktorú by mohli vyhľadávať na dobrovoľnej báze. V návrhu zákona preto odporúča vytvorenie multifunkčných centier pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby, ktoré by vznikli z dnešných zariadení, akými sú detské domovy, krízové strediská a resocializačné strediská pre drogovo závislých. Ďalšou z priorít je utvorenie podmienok na zvýšenie profesionality výkonu opatrení v zariadeniach.

Ministerstvo chce tiež využiť potenciál existujúcich zariadení na riešenie dostupnosti ambulantnej a terénnej odbornej pomoci deťom a ich rodinám. Súčasťou návrhu novely sú aj zmeny v podmienkach výkonu resocializačných programov a okrem zmien v priestorovom a personálnom zabezpečení ministerstvo navrhuje aj sprísnenie podmienok prijímania na resocializačný program.

Petra Krištúfková projekt kritizuje

Podľa opozičnej poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) je projekt zriadenie centier novým nevydareným modelom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „V prípade jeho schválenia sa každé jedno zariadenie, ktoré sa staralo o deti, 1. apríla 2018 premení na ‘Centrum’, ktoré nemá šancu fungovať,“ upozornila Krištúfková v rozhovore pre agentúru SITA.

Podľa nej návrh obsahuje množstvo výrazných nedostatkov. „Chýba mu jasná špecifikácia odborného zamerania Centier. Neviem si predstaviť skĺbiť starostlivosť o opustené deti, maloletých, zároveň o dospelých závislých, o detské obete trestnej činnosti a riešiť aj deti s výchovným opatrením. Centrá majú vykonávať činnosti krízových centier, domovov na polceste, robiť školenia pre profesionálnych rodičov a byť útočiskom pre všetky deti v kríze. A to všetko bez odbornej súčinnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,“ upozornila.

Platové pomery ústavných činiteľov

NR SR bude v utorok v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Platy by sa podľa návrhu vlády mali ústavným činiteľom zmraziť aj na budúci rok.

Návrh na zmrazenie predložil premiér Robert Fico na rokovanie vlády 15. novembra. Účelom navrhovaného zákona je ponechať platy poslancov, prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu, verejného ochrancu práv a ďalších vybraných subjektov na úrovni roku 2017.

Vzťahuje sa to napríklad aj na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, člena Rady pre štátnu službu, Komisára pre deti a Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platové pomery sú naviazané na platové pomery poslanca. Výnimkou sú sudcovia Ústavného súdu SR, ostatní sudcovia, predseda Súdnej rady SR, generálny prokurátor aj ostatní prokurátori.

Zmrazenie platov by malo priniesť úsporu výdavkov štátneho rozpočtu 4,1 mil. eur. Ako sa uvádza v predkladacej správe, dôvodom je postupné znižovanie deficitu verejnej správy a dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu. „Je preto potrebné aj v roku 2018 pokračovať v konsolidačných opatreniach, ktoré pomôžu k zabezpečeniu stanoveného cieľa,“ uvádza sa v materiáli.