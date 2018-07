Začína sa Wimbledon, vracia sa Serena a Federer zabojuje o rekordný 9. titul

LONDÝN 2. júla (WebNoviny.sk) – Grandslamový rekordér Švajčiar Roger Federer, česká teniska Petra Kvitová, Američanka Serena Williamsová a obhajkyňa titulu zo Španielska Garbine Muguruzová-Blancová sú favoritmi tretieho vrcholného tenisového turnaja sezóny Wimbledonu v Londýne (2. – 15. júla, celková dotácia 34 milióna libier, tráva).

Zápasy 1. kola hlavných súťaží dvojhry na trávnatých kurtoch All England Lawn Tennis and Croquet Clubu sa začnú v pondelok 2. júla, turnaj sa skončí v nedeľu 15. júla. Šampióni vo dvojhre si odnesú 2,25 milióna libier, čo je nárast o 2,3 % oproti vlaňajšku. Celkovo si hráči rozdelia 34 milióna libier v porovnaní s minuloročnou sumou 31,6 milióna libier.

Federer zabojuje o rekordný 9. titul

Titul v singli mužov bude obhajovať osemnásobný miestny víťaz Roger Federer. Ak by tento švajčiarsky fenomén získal ďalšiu singlovú trofej, stal by sa po Martine Navrátilovej iba druhým tenistom – mužom alebo ženou – s deviatimi titulmi vo dvojhre z Wimbledonu.

Pred tohtoročným tretím grandslamom sezóny absolvoval 36-ročný Federer dva turnaje na trávnatom povrchu. V Stuttgarte si pripísal premiérový celkový triumf, keď vo finále zvíťazil nad Kanaďanom Milosom Raonicom 6:4, 7:6 (3).

O týždeň neskôr v nemeckom Halle nezískal svoj miestny 10. titul, vo finále nestačil na 21-ročného Chorváta Bornu Čoriča, ktorému podľahol v troch setoch 6:7 (6), 6:3, 2:6. Začiatkom roka získal Federer na Australian Open rekordnú 20. grandslamovú trofej vo dvojhre.

Po účinkovaní na veľkých „hardových“ turnajoch v USA (Indian Wells, Miami) neskôr vynechal celú antukovú časť sezóny. Svojou dvadsiatou účasťou vyrovná rekord Američana Jimmyho Connorsa v počte štartov vo Wimbledone. V prípade postupu do 3. kola dorovná jeho ďalší rekord v počte víťazstiev (174) na trávnatom povrchu.

Už 17 rokov sa čaká na víťaza mimo Big 4

Z doterajších víťazov sa na turnaji predstavia aj Srb Novak Djokovič (2011, 2014, 2015), Španiel Rafael Nadal (2008, 2010).

Celkovo Wimbledon čaká už 17 rokov na víťaza mimo najlepšej štvorky svetového rebríčka. V roku 2011 na „posvätnej“ tráve triumfoval Chorvát Goran Ivaniševič a stal sa vtedy prvým nenasadeným hráčom s titulom od roku 1985 a triumfu mladíka Borisa Beckera.

Tridsaťjedenročnému Djokovičovi patrí momentálne až 17. priečka v rebríčku ATP. Tento rok ešte nezvíťazil na žiadnom turnaji, v Queen´s Clube sa však v rámci prípravy na Wimbledon dostal až do finále, po tuhom boji potom podľahol Chorvátovi Marinovi Čiličovi 7:5, 6:7(4), 3:6. „Cítim sa dobre, moja forma je určite lepšia ako pred pár týždňami,“ skonštatoval zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu.

Nadal potrebuje osemfinále na post jednotky

Sedemnásťnásobný grandslamový víťaz Nadal vylepšoval počas antukovej časti sezóny svoje vlastné rekordy. Jedenástykrát sa z triumfu tešil na obľúbených turnajoch v Monte Carle, Barcelona a tradične aj na Roland Garros. Na londýnskej tráve sa však od finálovej účasti v roku 2011 nedostal ďalej ako do štvrtého kola.

Práve minimálne osemfinálová účasť zabezpečí rodákovi z Mallorky post svetovej jednotky aj po konci turnaja bez ohľadu na Federerov výsledok.

„Tráva je špecifický povrch a pre mňa to platí dvojnásobne. Hrám na nej zväčša len tento jeden turnaj v roku a vynasnažím sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Cítim sa dobre a Wimbledon je výnimočný turnaj,“ uviedol Rafael Nadal na tlačovej konferencii pred začiatkom Wimbledonu.

Prekvapiť môže aj Čilič

Medzi možných kandidátov na titul sa bude chcieť zaradiť aj Nemec Alexander Zverev. Tretí hráč poradia rebríčka ATP a nasadená štvorka Zverev sa môže stať najmladším grandslamovým víťazom vo dvojhre od triumfu svojho krajana Borisa Beckera, ktorý triumfoval v roku 1986 vo veku 18 rokov a 226 dní.

Prekvapiť môže aj trojka turnaja Chorvát Marin Čilič, ktorý vlani podľahol až vo finále Federerovi 3:6, 1:6, 4:6. Päťkou turnaja je Argentínčan Juan Martín Del Potro, ktorého maximom na trávnatom grandslame je semifinále z roku 2013.

Pozoruhodná je aj 66. účasť bez prerušenia na turnajoch veľkej štvorky Španiela Feliciana Lópeza, o jeden štart vylepší rekord, ktorý drží spolu s rovesníkom Rogerom Federerom.

Serena so snahou o 24. grandslamovú trofej

V ženskej dvojhre bude na štarte až päť miestnych šampióniek. Po dvojročnej absencii zavinenej trestom za doping a nízkym renkingom sa vracia víťazka dvojhry z roku 2004 Ruska Maria Šarapovova. Na tohtoročnom Roland Garros ukázala aktuálne 24. hráčka rebríčka WTA dobrú formu, keď sa dostala až do štvrťfinále.

Po materskej pauze sa vracajúca 23-násobná grandslamová víťazka Američanka Serena Williamsová si brúsi zuby na svoj ôsmy singlový titul vo Wimbledone. Tento rok odohrala iba osem súťažných stretnutí (5 víťazstiev a 3 prehry), na parížskej antuke sa dostala až do 4. kola, kde pre zranenie nemohla nastúpiť na zápas práve proti Šarapovovej.

Dvojnásobná wimbledonská šampiónka Češka Petra Kvitová (2011, 2014) sa na trávnatý vrchol sezóny naladila víťazstvom na turnaji v Birminghame. „Petra je v tomto roku v životnom tenisovom laufe. Vyhrala už 5 turnajov a celkovo 38 zápasov. Nie je vylúčené, že reálne zaútočí na tretí wimbledonský titul. Má lepšiu kondíciu ako kedykoľvek predtým a silnú hlavu,“ napísal uznanlivo o Kvitovej portál iDNES.cz.

Obhajkyňou titulu je Muguruzová-Blancová

Obhajkyňa titulu Španielka Garbine Muguruzová-Blancová absolvovala pred Wimbledonom iba dve stretnutia na tráve. V 2. kole turnaja v Burminghame podľahľa hladko v dvoch setoch 2:6, 4:6 Češke Barbore Strýcovej.

Do boja o titul budú chcieť určite zasiahnuť aj ďalšie hráčky. Svetová jednotka Rumunka Simona Halepová síce vynechala trávnaté turnaje pred Wimbeldonom, no do Londýna príde v dobrej nálade po premiérovom grandslamovom triumfe, ktorý dosiahla na Rolland Garros.

Dvojka turnaja Dánka Caroline Wozniacka už rovnako prelomila grandslamovú smolu, keď začiatkom roka zvíťazila na Australian Open. Pred Wimbledonom dokázala zvíťaziť na turnaji v Eastbourne. Na londýnskej tráve už šesťkrát skončila v 4. kole, čo predstavuje jej kariérne wimbledonské maximum.

Na svoju prvú grandslamovú trofej budú chcieť isto pomýšľať aj Češka Karolína Plíšková a Ukrajinka Elina Svitolinová. Mnoho sa očakáva aj od víťazky US Open 2017 a finalistky tohtoročného Roland Garros Američanky Sloane Stephensovej.

Rybáriková a Lacko majú formu

Aktuálna slovenská ženská jednotka Magdaléna Rybáriková bude tento rok obhajovať minuloročnú semifinálovú účasť. Na nedávno skončenom turnaji v Birminghame podľahla až vo finále Češke Petre Kvitovej. Lukáš Lacko sa rovnako predstavil pred Wimbledonom vo finále turnaja v Eastbourne, kde nestačil na Nemca Mishu Zvereva, no ukázal dobrú formu pred trávnatým vrcholom sezóny.

V úvodom kole ho čaká úspešný kvalifikant Benjamin Bonzi z Francúzska, v druhom kole by mohol naraziť na Rogera Federera. „Vôbec ho nepoznám, musím zistiť, kto to je. Viem len, že je mladý. Mám za sebou päť dní so zápasmi a pred sebou len jeden deň voľna. Musím urobiť všetko preto, aby som bol už v pondelok fyzicky dobre pripravený,“ povedal Lukáš Lacko pre SITA pred súbojom s Bonzim.

Norbert Gombos na šestnásty pokus prešiel kvalifikáciou grandslamu, no v 1. kole ho čaká osmička turnaja Juhoafričan Kevin Anderson. Dominika Cibulková bude chcieť minimálne vyrovnať svoje miestne maximum, ktorým je štvrťfinálová účasť v rokoch 2006 a 2011.

Pre Viktóriu Kužmovú to bude premiéra v hlavnej súťaži na londýnskej tráve, vlani ukončila svoje pôsobenie vo finále kvalifikácie. Dobrú formu ukázala na trávnatom turnaji v holandskom Hertogenboschi, kde neuspela až v semifinále. Karolína Schmiedlová sa piatykrát pokúsi dostať vo Wimbledone cez prvé kolo.