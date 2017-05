Začínajú sa MS v hokeji 2017: Kanada siaha na zlatý hetrik, medailové suchoty chcú ukončiť Švédi či Česi

KOLÍN NAD RÝNOM 5. mája (WebNoviny.sk) – Doba kanadská by vo svetovom hokeji mohla ešte chvíľu pokračovať. Minimálne počas svetového šampionátu, ktorý sa v piatok začne v nemeckom Kolíne nad Rýnom a francúzskej metropole Paríž.

Práve Kanaďania sú obhajcami titulu z ostatných dvoch sezón a na čele s hráčmi ako Claude Giroux, Mark Scheifele či Matt Duchene si brúsia zuby na zlatý hetrik. Zatiaľ poslednýkrát sa tento fenomén na majstrovstvách sveta vyskytol na prelome storočí. V rokoch 1999, 2000 a 2001 ovládli majstrovské boje trikrát po sebe hokejisti Česka.

“Vždy je to výnimočné, keď si môžete zahrať za svoju krajinu. V našom výbere máme 17 hráčov, ktorí už v minulosti reprezentovali na vrcholnom podujatí a deviati z nich majú doma zlatú medailu. Práve oni musia byť nositeľmi kvality a zohrať dôležitú úlohu v pokuse o ďalší úspech,” cituje generálneho manažéra tímu Kanady Rona Hextalla portál hockeycanada.ca.

Kanada skladá tím za pochodu

Rozmenené na drobné: piati hráči z aktuálneho výberu “javorových listov”: brankár Calvin Pickard, obranca Mike Matheson a útočníci Matt Duchene, Ryan O´Reilly a Mark Scheifele boli aj v zlatom výbere pred rokom na šampionáte v Rusku. Trio Duchene, O´Reilly a Claude Giroux sa môže hrdiť tiež triumfom zo Svetového pohára 2016.

Rovnaká trojica má v zbierke aj zlaté medaily z MS 2015 v Českej republike plus ešte obranca Tyson Barrie a útočníci Sean Couturier a Nathan MacKinnon.

Kanaďania tradične dávajú dokopy tím za pochodu, aj preto pred MS 2017 absolvovali len jeden prípravný zápas. V utorok v Ženeve bez problémov zdolali Švajčiarov 4:1, keď v strelách na bránku dominovalI 41:17. “Snažíme sa o našu hru, ale chce to ešte nejaký čas. V našom výkone boli dobré aj slabšie momenty,” povedal obranca Mike Matheson pre TSN.

Česi nejdú so stiahnutým chvostom

Úvodným súperom Kanady v parížskej B-skupine bude v piatok večer Česká republika. Práve Česi majú tento rok podľa mien o čosi kvalitnejší výber ako v nedávnej minulosti vystužený šiestimi hráčmi z NHL a radi by po piatich rokoch čakania nadviazali na medailové obdobie.

Zatiaľ naposledy boli bronzoví v Helsinkách 2012, kde ich v pamätnom semifinálovom zápase zastavili Slováci.

“Nejdeme so stiahnutým chvostom, ale nadmerné sebavedomie tiež nebudeme mať. Sila súperov bude veľká, už sa tešíme na tie zápasy. Čo sa týka našich ambícií, radšej chcem na začiatku zostať pri zemi,” povedal pred odletom do Paríža tréner českého národného tímu Josef Jandač, cituje ho aj web iDNES.cz.

V zostave Švédska 14 hráčov z NHL

Dva roky bez medailového zásahu by chceli prerušiť Švédi, ktorí do Kolína nad Rýnom vyslali silný tím so 14 menami z NHL. Modro-žltý dres s charakteristickými “tromi korunkami” si oblečú aj skúsení obrancovia z Tampy Bay Victor Hedman a Anton Straalman, ďalší produktívny bek Oliver Ekman-Larsson z Arizony, ale aj skvelí útočníci Gabriel Landeskog (Colorado), Elias Lindholm (Carolina) či jeden z objavov sezóny v NHL William Nylander (Toronto).

Zrkadlom švédskych ambícií môže byť aj titulok z denníka Expressen, ktorý realizačnému tímu na čele s trénerom Rickardom Grönborgom pribalil na cestu do Nemecka odkaz: “Získajte medailu alebo rezignujte!”

Dvadsaťjedenročný center vo švédskom výbere William Nylander (jeden z troch synov a šiestich detí bývalého skvelého útočníka Michaela Nylandera) ukončil svoju prvú kompletnú sezónu v NHL s bilanciou 61 bodov a na svoju premiéru na MS v seniorskej kategórii sa teší. “Dvakrát som bol na juniorskom šampionáte, ale toto bude iná skúsenosť. Veľa hráčov ani len nepoznám, verím v úspešný štart,” cituje Williama Nylandera Expressen.

Celkovo len 5 zo 16 účastníckych krajín na MS 2017 nebude mať na začiatku šampionátu vo svojom výbere hráča z NHL. Bude medzi nimi aj Slovensko.