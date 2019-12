Začínajú sa MS v hokeji do 20 rokov, Slováci hrajú v základnej A-skupine

Už vo štvrtok popoludní odštartujú v českých mestách Ostrava a Třinec majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov. Šampionát sa po troch edíciách v zámorí vracia späť na európske klziská. Turnaj sa uskutoční v tradičnom termíne od 26. decembra do 5. januára, kedy vyvrcholí medailovými súbojmi v Ostravar aréne. Titul obhajujú Fíni, ktorým na uplynulých MS vystrelil zlato útočník Kaapo Kakko.

Budúce hviezdy NHL

Svetový šampionát juniorov sa oficiálne koná od roku 1977 a najúspešnejšou krajinou histórie je so 17 zlatými medailami Kanada. Hráči s javorovým listom na hrudi budú patriť medzi hlavných favoritov aj v Česku.

V kádri trénera Dala Huntera figuruje viacero budúcich hviezd NHL vrátane očakávanej jednotky draftu 2020 Alexisa Lafreniéra. Z 23 nominovaných hráčov nastupuje v seniorských súťažiach dvojica Joe Veleno (Grand Rapids Griffins/AHL) a Barrett Hayton (Arizona Coyotes/NHL).

„Všetci hráči si musia uvedomiť, že je to krátky turnaj, na ktorom sa môže stať hocičo a veci sa môžu rýchlo zvrtnúť. Spoluhráčom preto chcem adresovať správu, že každý jeden zápas bude veľmi podstatný a rovnako aj každý jeden moment v jednotlivých dueloch,“ vyjadril sa Veleno pre webový portál kanadskej televízie TSN.

Ambiciózni sú aj Česi

Okruh ašpirantov na medaily je relatívne široký. Mužstvo nabité mladými hviezdami tradične privezú Američania, ktorí sa bude opierať o hráčov so skúsenosťami z univerzitnej NCAA.

Širšie európske klziská by mohli vyhovovať obhajcom prvenstva z Fínska, ktorí triumfovali na troch z ostatných šiestich MS. Naopak, Rusi by radi ukončili deväťročné a Švédi osemročné čakanie na zlato. Ambiciózni sú aj Česi. Tréner Václav Varaďa bude mať k dispozícii kvalitný tím, ktorý sa pokúsi získať prvý cenný kov od roku 2005.

„Ak by sme vyhlásili nejaký bezhlavý útok na medailu, asi by sme boli trochu blázni. Musíme ísť od zápasu k zápasu a byť maximálne pokorní. Ak sa pozrieme do histórie, náš ročník každý odpisoval a skončili sme druhí na Hlinka Gretzky Cupe a štvrtí na MS do 18 rokov. Môže to byť naša výhoda, že sme boli vždy podceňovaný ročník. Budeme sa snažiť ukázať, že sa všetci mýlili,“ uviedol v rozhovore pre Hokej.cz útočník Providence Bruins v AHL Jakub Lauko.

Slováci obhajujú ôsme miesto

Zvyšní štyria účastníci turnaja (Slovensko, Švajčiarsko, Nemecko a Kazachstan) sa budú snažiť prepracovať do štvrťfinále a vyhnúť sa záchranárskym súbojom. Slováci obsadili na predchádzajúcich MS ôsme miesto, keď štvrtýkrát v rade stroskotali vo štvrťfinále.

O záchranu však hrali zatiaľ naposledy ešte v edícii 2013. Hlavný kouč Róbert Petrovický nemohol počas sezóny pracovať s hráčmi v rámci centralizovaného projektu „dvadsiatky“ ako v minulosti jeho predchodcovia. Aj preto nominoval až desiatich legionárov, medzi ktorými sú nositelia kvality ako brankár Samuel Hlavaj či útočníci Maxim Čajkovič s Oliverom Okuliarom.

Formát turnaj sa oproti minulým rokom nezmenil. Desať tímov je rozdelených do dvoch päťčlenných skupín. V třineckom „áčku“ figurujú Fíni, Švédi, Švajčiari, Slováci a Kazachovia. V ostravskej B-skupine sa nachádzajú Američania, Kanaďania, Rusi, Česi a Nemci. Najlepšie štyri mužstvá z oboch skupín preniknú do štvrťfinále. Tímy na poslednej piatej priečke poputujú do bojov o záchranu, v ktorom sa bude hrať na dva víťazné zápasy.