Začlenenie Balkánu do EÚ je strategické pre obe strany, podľa Merkelovej musí Srbsko urobiť demokratické reformy

Integrácia balkánskych štátov do Európskej únie (EÚ) je v strategickom záujme Európskej únie. V pondelok to počas návštevy srbského Belehradu skonštatovala dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Vyzvala Srbsko i ďalšie krajiny v regióne, aby spravili viac pre demokratické reformy, ktoré sú kľúčové z hľadiska začlenenia sa do EÚ.

Hľadali iné spojenectvá

Štáty západného Balkánu, medzi ktoré patrí Srbsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora a Kosovo, sa už desaťročia snažia o členstvo v EÚ. Vzhľadom na pozastavený záujem únie o rozšírenie a roky diplomatických kríz, ktorým EÚ čelila v období, keď Británia z bloku odišla, však tieto balkánske krajiny boli nútené hľadať iné spojenectvá, napríklad s Ruskom alebo Čínou.

„Všetci, ktorí sme už členmi Európskej únie, by sme si mali vždy uvedomovať, že existuje absolútny geostrategický záujem, aby sme tieto krajiny skutočne začlenili do EÚ,“ povedala Merkelová na spoločnej tlačovej konferencii so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.

Vučič má obavy

Merkelová sa v nadchádzajúcich voľbách, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, neuchádza o opätovné zvolenie do funkcie kancelárky a po 16 rokoch na tomto poste skončí.

Vučič vyzdvihol Merkelovú ako naozajstného spojenca a ocenil, že počas pôsobenia v pozícii kancelárky dokázala udržať mier na Balkáne, ktorý v 90. rokoch minulého storočia poznačili krvavé vojnové konflikty. „Bola nepochybne skutočným vodcom Európy. Mám obavy, kto ju nahradí,“ skonštatoval Vučič.

Kroky k právnemu štátu

Merkelová nikdy verejne nekritizovala Vučiča pre jeho autokratické praktiky a často nedemokratickú politiku. „Spoznala som ho ako človeka, ktorý nedáva žiadne falošné sľuby a snaží sa dodržať to, k čomu sa zaviaže,“ skonštatovala 67-ročná politička.

Zároveň vyzvala Srbsko, aby urobilo „ďalšie kroky k právnemu štátu, demokracii a pluralite spoločnosti“. V utorok Merkelová zavíta do Albánska, kde sa stretne s lídrami ďalších piatich štátov západného Balkánu usilujúcich sa o členstvo v EÚ.