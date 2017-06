Začleňovať Slovensko do prvej ligy EÚ je nebezpečné, tvrdí Sulík

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nesúhlasí, aby sa Slovensko začleňovalo do takzvanej kategórie A v rámci EÚ, čo presadzuje premiér Robert Fico.

Ako v utorok novinárom povedal predseda SaS Richard Sulík, premiér chce Slovensko dostať do „prvej ligy“ bez toho, aby povedal, čo to znamená a čo bude musieť SR urobiť. „Toto považujem za veľmi nebezpečné pre našu krajinu,“ vyhlásil Sulík s tým, že ani sám Fico nevie, čo presne kategória A znamená.

SaS predložila konkrétny koncept

Sulík pripomenul, že SaS predložila konkrétny koncept, ako by EÚ mala v budúcnosti vyzerať. Dokument s názvom Manifest EÚ a slovenského realizmu obsahuje návrh 23 konkrétnych zmien, ktoré by mala EÚ realizovať. Je v súlade s jedným zo scenárov takzvanej Bielej knihy Európskej komisie, ktorá obsahuje päť možných scenárov budúceho vývoja EÚ.

SaS vo svojom manifeste presadzuje, aby Brusel vrátil časť kompetencií členským štátom, ktoré mu už nesmú ďalšie kompetencie odovzdávať. „Integrácie chceme menej, ale efektívnejšej, v tomto duchu je náš manifest, tak si predstavujeme budúcnosť EÚ,“ zdôraznil Sulík.

SR bude musieť zvýšiť daňové zaťaženie

Prehlbovanie integrácie chce šesť štátov Únie – Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko a Holandsko, ktoré však podľa Sulíka so sebou nesú aj rad problémov. Ako povedal, spomínané krajiny mali napríklad v posledných rokoch na rozdiel od Slovenska nízky kumulatívny rast. Ak sa k nim Slovensko pridá, spomalí podľa Sulíka na ich úroveň a zaostane. Ďalším príkladom je terorizmus, ktorého hrozba je na Slovensku nulová, no v krajinách „budúcej prvej ligy“ vysoká.

Sulík je presvedčený, že ak sa SR začlení do tejto skupiny, bude musieť zvýšiť daňové zaťaženie, ktoré je v týchto štátoch oveľa vyššie. Predseda SaS zatiaľ sám nevie, ako sa jednotlivé kategórie v rámci EÚ vymedzia, no mohlo by to byť napríklad dodatkom k Lisabonskej zmluve o EÚ, ktorý by hovoril o harmonizácii daní či spoločných kvótach na prijímanie utečencov. „SaS ako člen vlády sa nebude hrnúť do spolkov v rámci EÚ, ktoré môžu Slovensku uškodiť,“ vyhlásil Sulík.

Robert Fico v piatok vyhlásil, že ak nastane model viacrýchlostnej Európy, urobí všetko pre to, aby Slovensko patrilo do elitnej A-kategórie. Dodal, že je potrebné, aby sa krajiny, ktoré majú spoločnú menu, viac zbližovali.