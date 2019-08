Zadarmo a bez masy ľudí. Toto sú najkrajšie slovenské jazerá, kde sa môžete osviežiť počas horúcich dní

V bazéne uprostred rozpáleného mesta sa tlačí hromada ľudí. Čo tak vybrať sa radšej na výlet? Pri jazerách si oddýchnete v krásnom prostredí, užijete si ticho a pokoj a okúpete sa zdarma. Obľúbená minerálna voda Mattoni vám prináša tipy na najkrajšie miesta na Slovensku.

Slovenské Plitvické jazerá

Chystáte sa navštíviť okres Sobrance? Neďaleko ukrajinských hraníc, kúsok od obce Beňatina, nájdete rovnomenné najvýchodnejšie položené slovenské travertínové jazero. Patrí k našim prírodným pamiatkam a leží na území CHKO Vihorlat.

Kedysi bol na mieste jazera kameňolom, ktorý neskôr zaplavila spodná voda. Vďaka travertínovému povrchu je jazero krištáľovo čisté a tyrkysovo modré. Aj preto ho ľudia porovnávajú s chorvátskymi Plitvickými jazerami. Druhý názov pre toto miesto je Beňatinská ryba. Na skalnej stene je zachovaný obraz, ktorý vyzerá ako päťmetrová skamenelina pravekej ryby. Existuje však aj teória, že nejde o fosílny nález, ale náhodný prírodný jav. Každopádne, výnimočný úkaz jazierko preslávil. Rarita inšpirovala aj vznik bufetu U veľryby, kde sa medzi opaľovaním a kúpaním môžete zájsť občerstviť.

Štiavnické vrchy, miesto tisícich jazier

Ak sa vyberiete na výlet do Banskej Štiavnice, určite sa zastavte pri miestnych tajchoch, umelých vodných nádržiach, ktoré v 17. a 18. storočí slúžili ako zdroj energie najmä pre účely banskej ťažby a úpravu rúd. Pôvodne ich tu bolo až 60, z nich vydržalo 24. Všetky sú zaradené do Zoznamu prírodného svetového dedičstva UNESCO. Dnes už neslúžia baníkom, môžete sa v nich preto okúpať v krištáľovo čistej vode uprostred krásnej prírody Štiavnických vrchov. Tajchy sú vhodné aj na člnkovanie či rybolov. Mimoriadne obľúbené sú najmä štyri z nich.

Horný a Dolný Hodrušský tajch: Obe patria k najkrajším tajchom na Slovensku. Vznikli už v roku 1614, no populárnym miestom na kúpanie sa stali až v 40. rokoch 20.storočia. Vtedy boli jedným z najobľúbenejších rekreačných stredísk na Slovensku. Pri plávaní v oboch tajchoch si ale dávajte pozor, najmä ak nie ste dobrí plavci. Horný je hlboký 14,2 metra, dolný 14 metrov.

Klinger: Túto vodnú plochu máte z Banskej Štiavnice na skok, leží len kúsok od centra. Tiež patrí medzi najkrajšie tajchy v okolí. Postavili ho už v 18. storočí. Vtedy slúžil na pohon čerpacích strojov v baníckych šachtách, dnes je krásnym a pokojným miestom na relax.

Počúvadlo: Je najznámejším a najnavštevovanejším zo štiavnických tajchov. Preto ak hľadáte tiché, pokojné prostredie s čo najmenej ľuďmi, Počúvadlo radšej vynechajte. Pokiaľ ale máte záujem o miesto, ktoré pripomína skôr prírodné kúpalisko s reštauráciami a hygienickými zariadeniami, tento tajch je pre vás ideálny.

Prírodný perličkový kúpeľ

Rozhodli ste sa spoznávať krásy obce Liptovský Ján? Máme pre vás tip, kde si môžete počas výletu oddýchnuť. Na južnom okraji obce nájdete prírodný kráter, z ktorého vyviera liečivá geotermálna voda. Toto miesto sa nazýva aj prírodný wellness. V príjemnej 20 stupňovej vode sa totiž budete cítiť ako vo vírivke.

Kaďa v Liptovskom Jáne má tiež liečivé účinky. Všimli si ich ženy, ktoré tam kedysi chodili máčať konope. Pochvaľovali si, že sa odrazu cítili mladšie a mohli po večeroch dlhšie tancovať, pretože ich prestali bolieť kĺby. V geotermálnej vode by ste však nemali zostávať dlhšie ako 20 minút. Potom sa môžete okúpať v prírodnom bazéne, ktorý bol dobudovaný hneď vedľa kade.

Zelené tajomstvo pri Bratislave

Neďaleko Bratislavy, kúsok od obce Most, leží zoskupenie troch jazier Zelená voda, ktoré ľudia nazývajú aj malé Chorvátsko. Voda je tam skutočne zelená a priezračná. Na brehu jedného z jazier stojí asi 2 metre vysoký skokanský mostík, natrafíte aj na zopár ohnísk, no služieb tam veľa nenájdete. Iba výhľad na okolité polia a lužné lesy. Niekto by však mohol povedať, že ide skôr o výhodu ako o problém.

Pokiaľ teda bývate v hlavnom meste a nechce sa vám za pokojným kúpaním v prírode cestovať príliš ďaleko, Zelená voda je ideálnou voľbou.

Nezabudnite si k vode vziať dostatok vody

Napriek tomu, že sa kúpaním príjemne schladíme, nemali by sme v lete zabúdať na mimoriadne dôležitý pitný režim. Voda totižto z tela odplavuje škodliviny a zabraňuje prehriatiu organizmu. No až 45 % jej vypotíme a vydýchame. Aby naše telo opäť dosiahlo hladinu, ktorú potrebuje na správne fungovanie, musíme až 80 % tekutín priebežne dopĺňať pitím. Preto pri dlhších výletoch vždy myslite na pitný režim. Ten tiež pomáha udržiavať v tele správnu hladinu minerálnych látok.

Pribaľte si do tašky napríklad prírodnú minerálnu vodu Mattoni, či už neperlivú, jemne perlivú alebo perlivú. Má unikátnu chuť, ktorá počas horúcich dní nielen hydratuje vaše telo, ale aj osvieži a poteší chuťové bunky.



Tip na kúpanie počas chladných mesiacov Tip na kúpanie počas chladných mesiacov Chcete si kúpanie uprostred lesa užívať aj v zime? V okrese Ružomberok leží na území Chočských vrchov asi 10 kilometrov západne od Liptovskej Mary jazero Kalameny s termálnou minerálnou vodou. Jeho stála teplota je 33 stupňov Celzia. Dovedú vás k nemu informačné tabule. Ak by ste kúpanie radi spojiť aj s výletom, neďaleko jazera nájdete národnú prírodnú pamiatku Lúčanský vodopád.

